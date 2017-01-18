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Самые горячие точки Донбасса 18 января: интерактивная карта боев и обстрелов http://www.segodnya.ua/img/article/7893/58_main.1484735912.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7893/58_tn.1484735912.jpg Донбасс Противник применил бронетехнику и продолжает обстрелы по всей линии фронта

Самые горячие точки Донбасса 18 января: интерактивная карта боев и обстрелов

Сегодня, 12:36

Противник применил бронетехнику и продолжает обстрелы по всей линии фронта

Обстрелы не утихают. Фото: unm.org.ua
Обстрелы не утихают. Фото: unm.org.ua

За минувшие сутки боевики 61 раз нарушили режим прекращения огня. По данным ведомства, на Мариупольском направлении из 82 миллиметровых минометов противник обстрелял Чермалык, Водяное и Широкино. Из гранатометов и стрелкового оружия – Лебединское, Талаковку, Красногоровку, Водяное, Широкино и Гнутово, из вооружения БМП – Березовое.

На Луганском направлении под огонь 120 и 82 миллиметровых минометов попали Троицкое и Новолександровка. Гранатометов и стрелкового оружия – Валуйское, Станица Луганская, Попасная.

На Донецком направлении из гранатометов различных систем и стрелкового оружия боевики вели огонь по Авдеевке, Опытному, Пескам.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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