Самые горячие точки Донбасса 19 апреля: интерактивная карта боев и обстрелов

Сегодня, 13:43

Украинская сторона понесла нелетальные потери за минувшие сутки

На Донбассе не утихает противостояние. Фото: AFP
На Донбассе не утихает противостояние. Фото: AFP

За минувшие сутки боевики 35 раз нарушили режим прекращения огня. Так, на Мариупольском направлении из 82-мм минометов, противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреливали опорные пункты у Красногоровки. Позиции в районах населенных пунктов Водяное и Гнутово попали под огонь гранатометов различных систем, пулеметов крупных калибров и вооружения БМП. Кроме того морпехов под Водяным противник обстрелял из зенитной установки ЗУ-23-2.

На Донецком направлении Авдеевка, Каменка и Зайцево попали под огонь гранатометов различных систем и пулеметов.

За минувшие сутки двое украинских военных получили ранения.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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