Самые горячие точки Донбасса 19 января: интерактивная карта боев и обстрелов
Украинские военные понесли нелетальные потери в ходе противостояния
За минувшие сутки боевики почти в два раза снизили количество обстрелов – до 37. Так, на Мариупольском направлении из минометов противник обстреливал Талаковку. Из гранатометов и стрелкового оружия – Славное, Павлополь, Гнутово, Талаковку, Новотроицкое, Широкино, Водяное. По Новотроицкому также огонь вел снайпер. По Широкино – БМП противника.
На Луганском направлении из минометов калибра 120-миллиметров боевики обстреливали Новоалександровку и Троицкое. Из 82-миллиметровых минометов и противотанковых ракетных комплексов – Новозвановку. Из гранатометов и стрелкового оружия – Станицу Луганскую.
На Донецком направлении под огонь гранатометов и стрелкового оружия попали украинские позиции в районе Зайцево и Авдеевки. За минувшие сутки в ходе боевых действий два украинских военных были ранены.
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