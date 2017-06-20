Самые горячие точки Донбасса 20 июня: интерактивная карта боев и обстрелов

Ситуация на Донбассе остается напряженной. Как сообщает Минобороны Украины, за прошедшие сутки боевики 43 раза нарушили режим прекращения огня. По-прежнему наиболее сложная ситуация сохраняется на Мариупольском направлении, где под огонь гранатометов и зенитных установок противника попали украинские опорные пункты в районе Широкино, Водяного, Лебединского, Талаковки, Гнутово, Березового и Марьинки.

Всего за минувшие сутки в результате обстрелов четверо украинских военных получили ранения.