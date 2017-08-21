Самые горячие точки Донбасса 21 августа: интерактивная карта АТО

Сегодня, 14:30

На востоке страны обостряется ситуация

На Донбассе продолжается противостояние. Фото: AFP
На Донбассе продолжается противостояние. Фото: AFP

За минувшие сутки боевики 47 раз нарушили режим прекращения огня. По данным Минобороны Украины, горячее всего было на Донецком направлении, где украинские опорные пункты противник обстрелял их минометов и гранатометов, позже применив реактывные установки "Град-П".

В результате боевых действий двое украинских защитников получили ранения, еще трое – боевые травмы. Потери врага уточняются.
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"Сегодня"

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