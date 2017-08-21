Самые горячие точки Донбасса 21 августа: интерактивная карта АТО
На востоке страны обостряется ситуация
За минувшие сутки боевики 47 раз нарушили режим прекращения огня. По данным Минобороны Украины, горячее всего было на Донецком направлении, где украинские опорные пункты противник обстрелял их минометов и гранатометов, позже применив реактывные установки "Град-П".
В результате боевых действий двое украинских защитников получили ранения, еще трое – боевые травмы. Потери врага уточняются.
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