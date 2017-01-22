Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости в регионах Новости Донецка
Самые горячие точки Донбасса 22 января: интерактивная карта боев и обстрелов http://www.segodnya.ua/img/article/7905/94_main.1485091692.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7905/94_tn.1485091692.jpg Донбасс Количество провокаций со стороны противника идет на десятки

Самые горячие точки Донбасса 22 января: интерактивная карта боев и обстрелов

Сегодня, 15:26

Количество провокаций со стороны противника идет на десятки

Противостояние сохраняется на всех направлениях. Фото: AFP
Противостояние сохраняется на всех направлениях. Фото: AFP

На Донбассе за минувшие сутки боевики 33 раза нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает Штаб военной операции.

На Мариупольском направлении из минометов боевики обстреливали Водяное. Из гранатометов и стрелкового оружия – вели огонь по Павлополю, Лебединскому, Гранитному, Новогригорьевке, Водяному, Талаковке и Широкино. По Лебединскому огонь вел также снайпер.

На Донецком направлении – из гранатометов и стрелкового оружия противник обстрелял Авдеевку, Зайцево и Новгородское.

На Луганском – из минометов Троицкое, а из гранатометов и стрелкового оружия – Новоалександровку, Валуйское и Новозвановку.
снайпер, огонь, боевики, режим, нарушили, противник, широкино, режим прекращения огня, троицкое, Водяное, Новгородское, зайцево, На Донбассе
Все новости по теме Противостояние на Донбассе .

Вы сейчас просматриваете новость "Самые горячие точки Донбасса 22 января: интерактивная карта боев и обстрелов". Другие Новости Донецка смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия и криминал

Военнослужащий устроил стрельбу в квартире. Фото: из открытых источников

На Донбассе военный устроил стрельбу в квартире

Сегодня, 13:41

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, представители военной службы правопорядка и военной прокуратуры

Донбасс

Боевики не хотят воевать. Фото: AFP

На Донбассе боевики отказались воевать

Сегодня, 12:04

Украинская разведка рассказала об очередном инциденте в рядах противника

Донбасс

Боевики не прекращают обстрелов на Донбассе. Фото: AFP

Ситуация на Донбассе обостряется

Сегодня, 08:31

На Мариупольском направлении, используя минометы, боевики обстреливали Водяное

Донбасс

Фото: Новости Донбасса

Аресты за позицию: в Донецке идет охота на проукраинских граждан

Сегодня, 07:08

Жители вспомнили о старых мобилках и воздерживаются от разговоров в транспорте

Донбасс

Ситуация на востоке остается сложной. Фото: AFP

Ситуация на Донбассе: обстрелы не прекращаются, погиб боец

Вчера, 09:09

Боевики применяют минометы, гранатометы и стрелковое оружие 

Донбасс

Боевики стягивают запрещенное вооружение к Авдеевке

20 Января, 20:31

Военные заметили самоходные артиллерийские установки и танки

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.