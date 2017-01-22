Самые горячие точки Донбасса 22 января: интерактивная карта боев и обстрелов

Количество провокаций со стороны противника идет на десятки

На Донбассе за минувшие сутки боевики 33 раза нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает Штаб военной операции.

На Мариупольском направлении из минометов боевики обстреливали Водяное. Из гранатометов и стрелкового оружия – вели огонь по Павлополю, Лебединскому, Гранитному, Новогригорьевке, Водяному, Талаковке и Широкино. По Лебединскому огонь вел также снайпер.

На Донецком направлении – из гранатометов и стрелкового оружия противник обстрелял Авдеевку, Зайцево и Новгородское.

На Луганском – из минометов Троицкое, а из гранатометов и стрелкового оружия – Новоалександровку, Валуйское и Новозвановку.