Самые горячие точки Донбасса 24 января: интерактивная карта боев и обстрелов

За минувшие сутки боевики 51 раз нарушили режим перемирия. На Мариупольском направлении под огонь 120 и 82 мм минометов попали Красногоровка, Марьинка и Широкино. Гранатометов и стрелкового оружия – Павлополь, Гнутово, Талаковка, Новотроицкое, Широкино, Водяное, Лебединское. По Новотроицкому и Широкино также огонь вели снайперы противника.

На Луганском направлении из 122 миллиметровой артиллерии и минометов боевики обстреливали Троицкое, Новозвановку и Попасную. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – Крымское и Станицу Луганскую.

На Донецком направлении из гранатометов и стрелкового оружия противник обстрелял Авдеевку, Зайцево и Опытное. Луганское попало под огонь БМП противника.

В результате боевых действий за минувшие сутки двое украинских военных были ранены.