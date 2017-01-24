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Самые горячие точки Донбасса 24 января: интерактивная карта боев и обстрелов http://www.segodnya.ua/img/article/7912/33_main.1485257193.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7912/33_tn.1485257193.jpg Донбасс Противник нарастил активность и применяет тяжелую артиллерию

Самые горячие точки Донбасса 24 января: интерактивная карта боев и обстрелов

Сегодня, 13:24

Противник нарастил активность и применяет тяжелую артиллерию

Бои не утихают. Фото: AFP
Бои не утихают. Фото: AFP

За минувшие сутки боевики 51 раз нарушили режим перемирия. На Мариупольском направлении под огонь 120 и 82 мм минометов попали Красногоровка, Марьинка и Широкино. Гранатометов и стрелкового оружия – Павлополь, Гнутово, Талаковка, Новотроицкое, Широкино, Водяное, Лебединское. По Новотроицкому и Широкино также огонь вели снайперы противника.

На Луганском направлении из 122 миллиметровой артиллерии и минометов боевики обстреливали Троицкое, Новозвановку и Попасную. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – Крымское и Станицу Луганскую.

На Донецком направлении из гранатометов и стрелкового оружия противник обстрелял Авдеевку, Зайцево и Опытное. Луганское попало под огонь БМП противника.

В результате боевых действий за минувшие сутки двое украинских военных были ранены.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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