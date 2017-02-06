Самые горячие точки Донбасса 6 февраля: интерактивная карта боев и обстрелов

За минувшие сутки боевики 94 раза нарушили режим прекращения огня. Так, на Мариупольском направлении из артиллерии 152 и 122 миллиметра обстреливали Бердянское, Лебединское и Талаковку. Из минометов – Троицкое, Красногоровку, Павлополь, Марьинку, Водяное, Широкино и Гнутово. Под огонь гранатометов и стрелкового оружия попала Красногоровка, Марьинка, Лебединское, Новотроицкое. Снайперы противника обстреливали Гнутово и Павлополь. БМП и танк – Широкино и Красногоровку.

На Луганском направлении боевики из минометов обстреляли Катериновку, Попасную, Новозвановку. Из гранатометов и стрелкового оружия – Крымское, Новоалександровку, Троицкое.

На Донецком направлении из танков, 120 и 82 миллиметровых минометов, гранатометов и стрелкового оружия неоднократно обстреливали военных в районе Песок, Авдеевки, Каменки, Зайцево, Опытного, Новгородского, Железного и Луганского. По Невельскому вел огонь снайпер, а по Луганскому – БМП противника.

В результате боевых действий за минувшие сутки пятеро военных были ранены, один – травмирован.