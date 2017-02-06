Самые горячие точки Донбасса 6 февраля: интерактивная карта боев и обстрелов

Сегодня, 13:17

Украинские военные понесли нелетальные потери

Обстрелы не утихают. Фото: AFP
Обстрелы не утихают. Фото: AFP

За минувшие сутки боевики 94 раза нарушили режим прекращения огня. Так, на Мариупольском направлении из артиллерии 152 и 122 миллиметра обстреливали Бердянское, Лебединское и Талаковку. Из минометов – Троицкое, Красногоровку, Павлополь, Марьинку, Водяное, Широкино и Гнутово. Под огонь гранатометов и стрелкового оружия попала Красногоровка, Марьинка, Лебединское, Новотроицкое. Снайперы противника обстреливали Гнутово и Павлополь. БМП и танк – Широкино и Красногоровку.

На Луганском направлении боевики из минометов обстреляли Катериновку, Попасную, Новозвановку. Из гранатометов и стрелкового оружия – Крымское, Новоалександровку, Троицкое.

На Донецком направлении из танков, 120 и 82 миллиметровых минометов, гранатометов и стрелкового оружия неоднократно обстреливали военных в районе Песок, Авдеевки, Каменки, Зайцево, Опытного, Новгородского, Железного и Луганского. По Невельскому вел огонь снайпер, а по Луганскому – БМП противника.

В результате боевых действий за минувшие сутки пятеро военных были ранены, один – травмирован.
танк, огонь, боевики, бмп, нарушили, марьинка, обстреляли, широкино, Павлополь, режим прекращения огня, троицкое, гнутово, Водяное
Все новости по теме Противостояние на Донбассе .

Вы сейчас просматриваете новость "Самые горячие точки Донбасса 6 февраля: интерактивная карта боев и обстрелов". Другие Новости Донецка смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донбасс

Нашелся фотоальбом разбитого детского оздоровительного центра "Алые паруса"

Сегодня, 13:03

В сентябре  по территории лагеря боевики выпустили первые снаряды

Донбасс

Боевики нанесли удар по мирным жителям

Сегодня, 12:26

Под обстрел противника минувшей ночью попала Красногоровка

Донбасс

Больницы заполнены ранеными боевиками. Фото: AFP

Больницы Донецка забиты ранеными боевиками

Сегодня, 11:22

Медиков перевели на усиленный режим работы

Донбасс

У боевиков ухудшилось здоровье. Фото: AFP

Ряды боевиков косит новый "враг" - разведка

Сегодня, 10:56

Противник не может справиться с обострением ситуации

Донбасс

Боевики скрывают потери. Фото: AFP

Боевики скрывают число убитых и обещают стрелять по прохожим

Сегодня, 10:16

Противник пытается усилить меры безопасности

Донбасс

Обстрелы не утихают. Фото: AFP

Обострение на Донбассе: боевики вывели из строя военных

Сегодня, 09:41

Количество обстрелов достигает отметки "100"

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования