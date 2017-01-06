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Самые горячие точки Донбасса 6 января: интерактивная карта боев и обстрелов http://www.segodnya.ua/img/article/7859/95_main.1483703047.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7859/95_tn.1483703047.jpg Донбасс Противник продолжает действовать на всех направлениях

Самые горячие точки Донбасса 6 января: интерактивная карта боев и обстрелов

Сегодня, 13:41

Противник продолжает действовать на всех направлениях

Обстрелы на Донбассе не прекращаются. Фото: Союз &quot;Народная память&quot;
Обстрелы на Донбассе не прекращаются. Фото: Союз "Народная память"

За минувшие сутки боевики 32 раза нарушили режим прекращения огня. Так, на Луганском направлении из 120 миллиметровых минометов и гранатометов различных систем противник открывал огонь по Новозвановке. Из гранатометов – по Талаковке и Станице Луганской, а по Новотроицкому огонь вел снайпер.

На Мариупольском направлении из минометов обстреляли Марьинку. Из гранатометов и стрелкового оружия – Гнутово, Павлополь, Широкино, Красногоровку, Водяное и Новотроицкое. По Старогнатовке огонь вел БМП противника.

На Донецком направлении из 152 миллиметровой артиллерии противник открывал огонь по позициям в районе Троицкого, а из 82 миллиметровых минометов – по Авдеевке. Из гранатометов и стрелкового оружия – по Луганскому и Авдеевке. В результате обстрелов один военный был ранен.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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