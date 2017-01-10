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Савченко раскрыла списки пленных украинцев и тех, кого хотят "Л/ДНР" http://www.segodnya.ua/img/article/7868/37_main.1484046467.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7868/37_tn.1484046467.jpg Донбасс Нардеп написала о своем видении этапов обмена в формате "всех на всех"

Савченко раскрыла списки пленных украинцев и тех, кого хотят "Л/ДНР"

Сегодня, 13:07

Нардеп написала о своем видении этапов обмена в формате "всех на всех"

Надежда Савченко. Фото: Евгений Фельдман, &quot;Новая газета&quot;
Надежда Савченко. Фото: Евгений Фельдман, "Новая газета"

Народный депутат Надежда Савченко обнародовала списки украинцев, которые находятся в плену либо считаются пропавшими без вести на оккупированной территории Донбасса и в России, а также фамилии лиц, которых требуют выдать боевики "ДНР" и "ЛНР". Такую информацию нардеп разместила на своей странице в Facebook.

Савченко пояснила, что публикует списки для будущего обмена в формате "всех на всех" по двум категориям: пленных украинцев, которых незаконно удерживают боевики на Донбассе, и политических заключенных.

"Украинской стороной подается запрос на 129 человек. Противоположная сторона подтверждает 42 человека. Еще разыскивается Украиной 494 (человека – Ред.) без вести пропавших. Они пропорциональны обмену на заключенных в Украине по спискам, которые запрашивают представители оккупированных Россией территорий Донецкой и Луганской областей Украины. От "ДНР" в списках таких людей 524, а от "ЛНР" – 377 человек. Часть людей из этих списков украинская сторона также подтверждает, примерно 256 (человек – Ред.)", – написала Савченко.

Таким образом, по ее словам, первым этапом должен состояться обмен по формуле "42 на 256".

Вторая категория, по ее словам, – это украинские политзаключенные, которые содержатся в России и в аннексированном ею Крыму.

"Их (таких политзаключенных – Ред.) на данный момент 44 человека. В Украине в тюрьмах тоже есть российские граждане, которые отбывают наказание за преступления совершенные против территориальной целостности Украины и против украинского народа в период с 2014 по 2016 год. Их на данный момент 102 человека", – отметила нардеп.

Таким образом, второй этап предполагает обмен по формуле "44 на 102".

Ранее в Службе безопасности Украины заявляли о недопустимости публикации подобных списков.

"Списки нам, конечно, известны. Мы работаем с этими списками. Я лишь могу сказать, что есть определенные законы, которые ограничивают выброс любой информации, связанной с персональными данными… Мы не должны использовать эту информацию для каких-то корыстных целей, манипулировать этими списками, заниматься политическим пиаром", – заявлял советник главы СБУ Юрий Тандит

Напомним, Савченко подтвердила, что 7 декабря 2016 года находилась в Минске и встречалась с представителями РФ и лидерами так называемых "ДНР" и "ЛНР" Александром Захарченко и Игорем Плотницким. По ее словам, основной целью встречи была необходимость решения вопроса обмена пленными. Встреча вызвала неоднозначную реакцию в Украине, в частности, обвинения Савченко в предательстве Украины в интересах Кремля.
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Источник:

"Сегодня"

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