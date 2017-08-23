СБУ поймала пособника боевиков

Мужчина передавал противнику данные о перемещении, а также местах расположения личного состава и военной техники украинских военных

Украинская спецслужба задержала в зоне АТО информатора боевиков т.н. "ДНР".

Об этом сообщает служба безопасности Украины.

"Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленник входил в состав информаторской сети одного из незаконных вооруженных формирований так называемой "ДНР". Он передавал боевикам данные о перемещении, а также местах расположения личного состава и военной техники сил АТО вблизи линии разграничения", – говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ задокументировали, что информацию сообщник боевиков собирал и получал во время поездок на подконтрольную украинской власти территорию якобы для посещения родственников.

Правоохранители задержали жителя временно оккупированного Енакиево в одном из поселков Константиновского района Донецкой области во время очередного "визита" к близким.

Информатору объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании пособнику боевиков меры пресечения.

Напомним, украинские спецслужбы поймали боевика-дезертира из т. н. "ДНР". Мужчина "служил" в одном из артиллерийских подразделений боевиков, которое долго обстреливало силы АТО и мирных жителей Марьинки.