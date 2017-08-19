Сегодня отмечается Всемирный день гуманитарной помощи
ООН призвала страны привлечь внимание к защите гражданского населения во время войн
Сегодня, 19 августа, в Международный день гуманитарной помощи, ООН призвала страны привлечь внимание к защите гражданского населения во время войн.
Больше двух с половиной тысяч мирных жителей погибли за время войны на Донбассе. Более семи тысяч – ранены. Сотни тысяч живут в нужде и страхе. Гуманитарные миссии – их шанс на спасение.
"Очень важно напомнить миру, что гражданское население не может быть мишенью в вооруженных конфликтах. Это не их вина, не они начали конфликт. Но, к сожалению, именно мирное население расплачивается за конфликты. У них нет базовых вещей, которые нам кажутся абсолютно нормальными. Такие как нормальная жизнь, робота, семья. Гуманитарные организации помогают с вещами первой необходимости, такими как убежище, еда, доступ к воде. Они оказывают помощь населению, которое осталось на территории конфликта", – говорит в.о. координатора ООН по гуманитарным вопросам и внутренне перемещенных лиц Каспар Пик.
Напомним, ранее сообщалось, что за время конфликта на Донбассе погибли более 2700 гражданских.
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