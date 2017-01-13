Штаб Рината Ахметова помогает нуждающимся жителям Донбасса (видео)

Более семи тысяч людей получили адресную помощь. В фокусе внимания – дети

Одна с детьми-инвалидами. Когда Галина Беседина из Донецка узнала, сколько стоит операция для ее десятилетнего сына – у нее опустились руки. Она работает воспитательницей в детском саду и десятки тысяч долларов на спасение ребенка – для нее были чрезмерно суммой.

В два года медики обнаружили у мальчика сколиоз. А уже в 10 лет – у него был четвертый, самый тяжелый, степень деформации позвоночника. Ребенок задыхался, легкие и сердце не могли функционировать нормально.

Галина работает няней в детском саду. Получает копейки. Когда узнала, что жизнь и здоровье ее сына зависят от дорогостоящей операции, чуть не опустила рук. И решила позвонить на горячую линию штаба Рината Ахметова.

"Большое спасибо, если бы не он, мы бы просто остались инвалидом, с кривой спиной, а так мы сейчас ровные, полноценный – пройдет курс реабилитации и будет полноценный ребенок", – сказала Галина, мать Коли.

Штаб приобрел надежный американский протез. А установить его взялись одни из лучших медиков страны.

"По сути дела весь позвоночный столб у данного ребенка зафиксирован уже в правильном положении этой конструкцией. Фонд Рината Ахметова, гуманитарный штаб этого фонда помогают жителям Донецка, Луганска, регионов, в данном случае они пришли на помощь этому ребенку", – отметил Олег Воронка, главный врач Института патологии позвоночника и суставов им. Ситенко.

Если бы не операция, Коля навсегда мог бы сесть в инвалидную коляску.

"Сильно плакал – мама меня успокаивала, я сейчас себя чувствую хорошо, ничего не болит", – поделился Коля Биседин, житель Донецка.

По прогнозам врачей, через полгода он сможет бегать, прыгать и выполнять спортивные упражнения, как все дети. Пока же его движения ограничены.

В семье старшая дочь – тоже инвалид. Ей ампутировали ногу – теперь передвигается на протезе, поменять который также поспособствовал Штаб Ахметова. Девушка верила, что ее брату обязательно помогут.

"Когда он приехал домой, я увидела его и очень обрадовалась – что он такой красивый", – сказала Иулина, сестра Коли.

"Ринат Ахметов… Большое спасибо ему, что он мне помог", – поблагодарил Коля Биседин.

Штаб Рината Ахметова помогает нуждающимся жителям Донбасса. Более семи тысяч людей получили адресную помощь. В фокусе внимания – дети. Для них приобретаются медикаменты, протезы, лекарства для сложных операций, десятки раненых детей уже прошли реабилитацию. Спасены более трех тысяч ста семидесяти мальчиков и девочек.

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