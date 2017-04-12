Штаб Рината Ахметова предоставляет поддержку детям Донбасса

В Штабе сразу откликнулись на просьбу родителей о помощи ребенку из Славянска

В шесть месяцев Настя из Славянска едва не погибла от водянки. Голова девочки увеличилась в размерах вдвое. Ребенка успели спасти в последний момент.

Диагноз гидроцефалия, или водянка, врачи поставили сразу после рождения – в головном мозге накапливается жидкость.

Лекарства в таких случаях бесполезны. Спасает только установление шунта. Но где взять десятки тысяч гривен на дорогостоящую операцию – семья Малащенко не знала. Ведь глава семьи потерял работу в начале войны.

"Нам надо было срочно, у нас было время на недели. Потому что голова у нее увеличивалась", – говорит Анна Малащенко, мать Насти.

Маленькую привезли в центр детской нейрохирургии Харькова. Помощь в критической ситуации оказали благотворители.

"Мы обратились в Фонд Рината Ахметова, благодаря ему сделали операцию. Спасибо ему огромное, что помог ребенку моему!" – добавила мама Насти.

Насте вживили систему, которая поддерживает нужное давление в организме и выводит лишнюю жидкость.

С начала военного конфликта на востоке страны Штаб Рината Ахметова предоставляет различную поддержку детям Донбасса. Почти четыре тысячи детей получили помощь в лечении и проведении операций.