Штаб Рината Ахметова предоставляет поддержку детям Донбасса
В Штабе сразу откликнулись на просьбу родителей о помощи ребенку из Славянска
В шесть месяцев Настя из Славянска едва не погибла от водянки. Голова девочки увеличилась в размерах вдвое. Ребенка успели спасти в последний момент.
Диагноз гидроцефалия, или водянка, врачи поставили сразу после рождения – в головном мозге накапливается жидкость.
Лекарства в таких случаях бесполезны. Спасает только установление шунта. Но где взять десятки тысяч гривен на дорогостоящую операцию – семья Малащенко не знала. Ведь глава семьи потерял работу в начале войны.
"Нам надо было срочно, у нас было время на недели. Потому что голова у нее увеличивалась", – говорит Анна Малащенко, мать Насти.
Маленькую привезли в центр детской нейрохирургии Харькова. Помощь в критической ситуации оказали благотворители.
"Мы обратились в Фонд Рината Ахметова, благодаря ему сделали операцию. Спасибо ему огромное, что помог ребенку моему!" – добавила мама Насти.
Насте вживили систему, которая поддерживает нужное давление в организме и выводит лишнюю жидкость.
С начала военного конфликта на востоке страны Штаб Рината Ахметова предоставляет различную поддержку детям Донбасса. Почти четыре тысячи детей получили помощь в лечении и проведении операций.
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