Штурм Авдеевки: хроника обострения боев под Донецком

Из-за обстрелов боевиков город остался без энергоснабжения, электроэнергии и тепла, сообщалось и о проблемах со связью

С воскресенья, 29 января, под Донецком не утихают тяжелые бои – незаконные вооруженные формирования при поддержке артиллерии, "Градов" и минометов пытаются прорвать оборону Вооруженных сил Украины в районе Авдеевки.

Украинские военные несут потери, однако контроллируют ситуацию, разведка также сообщает о серьезных потерях боевиков в ходе нескольких штурмов укреплений ВСУ.

С чего все началось – первые штурмы

Около пяти утра в воскресенье, 29 января, в районе Авдеевской промзоны боевики начали интенсивный обстрел из стрелкового оружия и минометов. С семи часов противник пошел на штурм с целью захвата позиций украинских военных.

В штабе спецоперации подчеркнули, что провокация имела целью обвинить украинскую сторону в нарушении достигнутых договоренностей. В ходе штурма погибло трое украинских военных.

"Утром начали обстрел, а затем, две группы врага по 25-30 человек каждая, начали штурмовые действия наших позиций", – рассказал тогда министр обороны Украины Степан Полторак.

По его словам, на одной из позиций продвижение боевиков было остановлено военнослужащими ВСУ, а на второй – украинские военнослужащие перешли в наступление и заняли важный пост, который имеет стратегическое значение.

Во время боя украинские военные взяли в плен боевика. Пленного передали сотрудникам СБУ.

К вечеру воскресенья стало известно, что потери украинских военных возросли – сообщалось уже о четверых погибщих, еще семеро получили ранения.

Пресс-секретарь 72-й ОМБР ВСУ Елена Мокренчук сообщила тогда, что обстрел Авдеевки и позиций ВСУ в том районе велся из тяжелой артиллерии.

В понедельник, 30 января, стало известно, что в ходе обстрела Авдеевки были ранены также трое мирных жителей - 1976, 1959 и 1991 года рождения. Прокуратура Донецкой области классфифцировала данный инцидент, как "террористический акт". Двое из них были в тяжелом состоянии, один – в реанимации.

Тяжелый понедельник

Утром в понедельник счет жертв среди украинских военных возрос – согласно сообщениям, с начала обострения погибли пятеро военнослужащих ВСУ, девять были ранены и еще четверо травмированы.

При этом, по данным украинских военных, на этом направлении боевики потеряли 5 человек убитыми, еще 24 боевика получили ранения.

"Среди убитых (29 января – Ред.) из состава 11 отдельного мотострелкового полка (незаконное вооруженное формирование – Ред.) в ходе боевых действий в районе промышленной зоны Авдеевки – военный преступник, командир стрелкового батальона Балакай Иван Андреевич (позывной "Грек")", – отметили в Главном разведывательном управлении Минобороны Украины.

В понедельник, 30 января, около 10.30 обстрел позиций ВСУ из тяжелого вооружения прекратился, но беспокоящий огонь из стрелкового оружия продолжался. Поступили сообщения и о новых жертвах украинских воненных – двое были убиты, еще пятеро ранены.

"Боевые действия не завершились, а продолжились и сегодня. Точно известно, что российско-оккупационные войска продолжают обстрелы из минометов, танков, пушек, и подтянули к фронту реактивную артиллерию", – пояснил в понедельник днем Мотузяник.

Штаб военной операции на донбассе сообщил, что всего в зоне проведения спецоперации 30 января погибли еще трое украинских военных, 17 ранены и трое – травмированы.

Зачем боевики пошли на штурм?

Россия опять пытается повышать ставки и пугать мир эскалацией конфликта на Донбассе, заявила в понедельник представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы, первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко.

"Обострение ситуации на фронте, как правило, происходит накануне важных международных встреч или переговоров, такова ФСБшная тактика – поднять ставки в торгах, пугать мир обострением конфликта, наступлением, бряцать оружием, угрожать силой", – отметила Геращенко.

Активизация боевых действий от боевиков в районе авдеевской промзоны на Донбассе связана с желанием захватить блокадную дорогу между Горловкой и Донецком, заявил в свою очередь, журналист Юрий Бутусов.

"У Авдеевки постоянно ведутся боевые действия... Они хотят уцепиться за авдеевскую промзону и за блокадную дорогу между Горловкой и Донецком для того, чтобы продолжать на этом рубеже удерживать наши войска от захвата Донецка с севера и от приближения к Ясиноватой. Прямой связи с блокадой это не имеет", – рассказал он.

Президент Украины Петр Порошенко прервал свой визит в Германию из-за чрезвычайной ситуации в Авдеевке, которая граничит с гуманитарной катастрофой.

Обесточенный город

Из-за обстрелов боевиков Авдеевка осталаль без энергоснабжения, электроэнергии и тепла, сообщалось и о проблемах со связью.

Кроме того, Авдеевский коксохимический завод (АКХЗ) оказался обесточен и начал "горячую" консервацию оборудования. Ремонтные бригады готовы к восстановлению энергоснабжения Авдеевки Донецкой области сразу после прекращения обстрелов со стороны боевиков, информировал Владимир Гройсман.

В Авдеевке из-за сложившейся обстановки объявлено чрезвычайное положение, сообщил глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

"По состоянию на 24:00 (полночь с 30 на 31 января – Ред.) температура батарей в квартирах 35-40 градусов. Температура в квартирах – 16-17 градусов тепла. Авдеевский коксохим обеспечивает циркуляцию теплоносителя в теплосетях. Авдеевская больница обеспечена мощными дизельными генераторами и работает в штатном режиме. На автономном отоплении также две школы и детский сад", – отметил глава области.

При этом боевики не собираются прекращать обстреля, заявил руководитель украинской стороны Совместного центра контроля и координации (СЦКК) Анатолий Петренко. По его словам, на этом участке продолжает применяться артиллерия крупного калибра, танки и минометы. В целом выпущено 757 боеприпасов со стороны боевиков по этому участку из запрещенного оружия.

Согласно утренней сводке пресс-центра штаба спецоперации, за 30 января боевики в районе Авдеевки применяли 152 и 122 мм артиллерию, 120 и 82 мм минометы, гранатометы и стрелковое оружие. По Пескам и Авдеевке в течение дня огонь вели и танки боевиков.

Тем временем, генералы в РФ в СЦКК блокируют начало восстановительных работ в Авдеевке, сообщил заместитель главы Донецкой областной военно-гражданской администрации Евгений Вилинский.

Позже Жебривский сообщил, что российская сторона дала указания боевикам о прекращении обстрелов Авдеевки в период с 10:00 до 17:00.

По его словам, временное "перемирие" должно наступить с 10:00 до 17:00, пока рабочие будут проводить ремонтные работы.