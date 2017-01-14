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Ситуация на Донбассе: боевые столкновения и провокационные обстрелы http://www.segodnya.ua/img/article/7882/41_main.1484401333.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7882/41_tn.1484401333.jpg Донбасс Cреди украинских бойцов есть раненые 

Ситуация на Донбассе: боевые столкновения и провокационные обстрелы

Сегодня, 15:40

Cреди украинских бойцов есть раненые 

Противостояние на востоке продолжается. Фото: AFP
Противостояние на востоке продолжается. Фото: AFP

Один украинский военнослужащий получил ранения в зоне проведения боевой операции на востоке страны за минувшие сутки, погибших нет, сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших среди украинских военнослужащих не зафиксировано, один наш военнослужащий ранен. Это произошло в районе н.п. Зайцево в результате вражеского обстрела", – сказал он на брифинге.

На луганском направлении в Валуйках и Старом Айдаре зафиксированы краткосрочные обстрелы со стороны боевиков, а в Станице Луганской и Крымском – провокации с использованием легкого вооружения.

На донецком направлении, как сообщил спикер Минобороны, боевые действия велись по всей линии фронта, за исключением Донецкого аэропорта.

Он отметил, что по сравнению с другими днями, в пятницу противник немного реже использовал тяжелое вооружение – минометные и пушечные обстрелы со стороны боевиков зафиксированы в районе Верхнеторецком и Каменке. По всему горловскому направлению и Авдеевской промзоне также произошла серия перестрелок бойцами и боевиками.

Ранее в штабе сообщили, что на мариупольском направлении произошло два боевых столкновения.
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