Ситуация на Донбассе накаляется

Сегодня, 08:37

В результате боевых действий один украинский военный получил ранения 

Боевики не прекращают обстрелы. Фото: AFP
Боевики не прекращают обстрелы. Фото: AFP

Боевики за минувшие сутки 30 раз обстреливали позиции украинских военных. Как отмечает пресс-центр штаба АТО, в результате боевых действий один украинский военный получил ранения.  

"Прошедшие сутки в зоне АТО завершились активизацией российско-оккупационных группировок вдоль всей линии разграничения", – говорится в сообщении на странице штаба.

На Донецком направлении, с 19.00 и почти до полуночи, боевики обстреливали из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов опорные пункты ВСУ в Авдеевской промзоне. Также, вечером, под вражеским огнем оказались украинские позиции на подступах к Каменке, Пескам и Верхнеторецкому.

На Луганском направлении боевики из гранатометов били по Малиновому и Троицкому. Около 22.00 они применяли миномет калибра 82-мм в районе Новотошковского.

На Мариупольском направлении напряжение и далее сохраняется возле Старогнатовки. Здесь, в конце суток, боевики обстреливали опорные пункты ВСУ из минометов и артиллерии калибра 152-мм.

Кроме того, боевики из крупнокалиберных пулеметов обстреливали дома мирных жителей в поселке Зайцево. А около 19.00 из гранатометов били по Марьинке.
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