Ситуация на Донбассе накаляется: боевики активизировались возле Бахмутской трассы

Сегодня, 15:52

На Донецком направлении боевые действия развернулись у Авдеевки и позиции "Шахта Бутовка"

Фото: AFP
Фото: AFP

За минувшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах украинских войск нет, трое военнослужащих получили ранения. Инцидент произошел на позиции "Шахта Бутовка" в результате вражеского обстрела, сообщает спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник. 

На Луганском направлении достаточно беспокойно вчера было в районе Бахмутской трассы и в Попаснянском районе. Оккупанты активно применяли минометы, выпустив при этом более 30 мин. Следует отметить, что враг активизировался во второй половине дня.

Кроме этого, по одному вражескому обстрелу произошло в Станице Луганской и Желтом.

На Донецком направлении традиционно основные боевые действия развернулись у Авдеевки и позиции "Шахта Бутовка". Противник нарушал режим тишины как в светлое, там и в темное время суток.

Кроме этого, в Троицком на Светлодарской дуге, оккупанты совершили два минометных обстрела. При этом было выпущено более 25 мин.

Утром в Чермалыке противник применял минометы; при этом было выпущено 10 мин. Также оккупанты нарушали режим тишины в Тарамчуке и Водяном. Во время одного из вышеупомянутых инцидентов украинские войска открывали ответный огонь.
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