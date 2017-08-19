Ситуация на Донбассе накаляется, военные несут потери

В результате обстрела в районе Водяного, один украинский боец получил ранения

Боевики за минувшие сутки в районе проведения АТО 25 раз нарушили режим тишины, трое украинских военных получили ранения, сообщает пресс-служба штаба спецоперации.

"Всего за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 25 раз нарушили режим тишины. В ходе боевых действий трое украинских воинов получили ранения", – говорится в сообщении.

Основным эпицентром противостояния продолжает оставаться Авдеевская промзона. Здесь боевики трижды обстреливали украинские позиции из минометов различных калибров, танка и гранатометов. В ходе одного из таких противостояний один украинский военный получил ранения.

На Мариупольском направлении боевики почти час били по нашим укреплениям на подступах к Чермалыку. В конце суток, под огнем оказались украинские позиции неподалеку Павлополя, Лебединского, Широкино. А в результате обстрела нашего опорного пункта в районе Водяного, еще один украинский боец получил ранения.

На Луганском направлении, вечером, было относительно спокойно, местами боевики использовали стрелковое оружие и гранатометы неподалеку Новозвановки и Новоалександровки.