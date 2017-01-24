Ситуация на Донбассе: полсотни обстрелов и двое раненых военных (видео)

Полсотни обстрелов и двое раненых военных. Так прошли минувшие сутки в зоне боевых действий на востоке. Боевики из минометов и артиллерии стреляли по Троицком. За три часа выпустили полсотни снарядов. Под огнем был и поселок Крымское.

В Крымском осталось жить не более 500 человек, это в два раза меньше чем до боевых действий. Поселок буквально отрезан от жизни.

С осени здесь не ходят автобусы. Чтобы добраться до города – следует нанимать машину за почти тысячу гривен.

"Вы ехали к нам, дорогу нашу видели? Она называется дорогой жизни не потому что с кем-то связывает, полжизни уйдет, пока по ней заедешь", – жалуется Елена, жительница Крымского.

Дом Елены, несмотря на ожесточенные бои вокруг, уцелел. Только стекла выбило. Другим повезло меньше. Канонаду здесь слышно даже днем.

Это боевики палят из соседних Сокольников. Уже давно заняли заброшенные дома местных жителей.

"Палят просто, палят для того, чтобы использовать нашу точку, откуда будут у нас какие выходы, чтобы нас накрыть, попадают мимо, но осколки летят к ребятам", – сказал Николай, военнослужащий Вооруженных сил Украины.

А еще почти каждую ночь с той стороны Северского Донца подходят разведывательные группы.

"Подползают к нашим позициям, иногда даже на 100 метров подходят. Наверное, хотят разведать наши огневые точки", – отметил Валерий, военнослужащий ВСУ.

Армейцы уверены – по ту сторону фронта воюют не местные трактористы или шахтеры, а настоящие профессионалы.

"Их цель, по крайней мере, удержать свои позиции, они опасаются, что мы пойдем вперед заехали в них БМП-2, БМП-1, присутствует тяжелая техника, танки", – отметил Алексей, военнослужащий ВСУ.

Заставить армейцев стрелять в ответ, чтобы потом пустить в бой тяжелую артиллерию – такой у боевиков план действий. Но бойцы на огонь противника не отвечают. Приказа не было. Иначе, говорят, уже давно бы заняли Сокольники, которые по минским соглашениями должны быть под контролем Вооруженных сил Украины.

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