Скрипачка проникновенно сыграла гимн Украины на передовой (видео)

Сегодня, 05:41

Марина Бондас сыграла гимн Украины в одном из полуразрушенных зданий Авдеевки

Скрипачка сыграла гимн Украины на горизонте позиций боевиков. Фото: Ханс Мартин
Скрипачка сыграла гимн Украины на горизонте позиций боевиков. Фото: Ханс Мартин

Скрипачка Марина Бондас, которая играет в симфоническом оркестре в Германии, сыграла гимн Украины в одном из полуразрушенных зданий Авдеевки на горизонте позиций пророссийских боевиков. Об этом сообщила в Facebook корреспондент DW и Die Tageszeitung Анастасия Магазова, – передает 112.ua.

"Надеюсь, эту скрипку сегодня услышали все. Особенно те, кто на горизонте", – написала Магазова.
видео, гимн, скрипачка, гимн Украины, авдеевка
Все новости по теме Авдеевка.

Вы сейчас просматриваете новость "Скрипачка проникновенно сыграла гимн Украины на передовой (видео)". Другие Новости Донецка смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донбасс

На линии фронта в Донбассе развернули огромный флаг Украины

22 Января, 17:52

Символ государства смогли увидеть на оккупированной территории

Украина

Гимн Украины: как утвердили музыку и меняли слова

16 Января, 14:54

В официальной версии только шесть строк, а впервые гимн спели в Перемышле

Мир

Гимн был исполнен после матча

Российский гимн освистали на молодежном чемпионате мира в Чехии

13 Января, 11:05

Чешские болельщики освистали российский гимн после матча на молодежном ЧМ по хоккею

Мир

Владимир Жириновский. Фото: ТАСС

Жириновский предложил изменить гимн России

11 Января, 16:53

Политик считает, что текст нужно переписать, а количество куплетов сократить

Мир

Хакеры врубили гимн Украины в Москве - СМИ

6 Января, 21:32

Сотрудники магазина удивлены и пытаются понять, откуда звучит гимн

Мир

Джеки Иванко. Фото: instagram.com/officialjackieevancho

На инаугурации Трампа гимн США исполнит 16-летняя украинка

16 Декабря 2016, 02:02

Ранее журналисты делали ставку на рэпера Канье Уэста, однако тот после личной встречи с Трампом отказался от затеи

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования