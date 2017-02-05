Скрипачка проникновенно сыграла гимн Украины на передовой (видео)

Скрипачка Марина Бондас, которая играет в симфоническом оркестре в Германии, сыграла гимн Украины в одном из полуразрушенных зданий Авдеевки на горизонте позиций пророссийских боевиков. Об этом сообщила в Facebook корреспондент DW и Die Tageszeitung Анастасия Магазова, – передает 112.ua.

"Надеюсь, эту скрипку сегодня услышали все. Особенно те, кто на горизонте", – написала Магазова.