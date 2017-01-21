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Смертельное ДТП в Мариуполе: от удара автомобиль с военными разорвало на куски (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7905/4_main.1485024477.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7905/4_tn.1485024477.jpg Донбасс Автомобиль "Ниссан" на огромной скорости врезался в столб

Смертельное ДТП в Мариуполе: от удара автомобиль с военными разорвало на куски (фото)

Сегодня, 20:50

Автомобиль "Ниссан" на огромной скорости врезался в столб

Сегодня около 17.30 на пр. Карпова в Кальмиусском районе Мариуполя произошло смертельное ДТП. Об этом 0629 сообщили очевидцы. Автомобиль "Ниссан" на огромной скорости врезался в столб. В автомобиле, по предварительной информации, находились военные.

Удар был такой силы, что автомобиль разорвало пополам – задняя часть легковушки осталась у столба, а передняя – отлетела на несколько метров. Автомобиль оказался без крыши.

Один из мужчин, который находился в авто, скончался на месте происшествия, второго в тяжелейшем состоянии увезла "скорая". Борьба за жизнь мужчины продолжается. На месте работают сотрудники полиции, а также находятся военные.

Информацию подтвердили в пресс-центре по руководству военной операцией на Донбассе. 

 
авария, ДТП, военные, врезался, столб

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