Смертельное ДТП в Мариуполе: от удара автомобиль с военными разорвало на куски (фото)

Сегодня около 17.30 на пр. Карпова в Кальмиусском районе Мариуполя произошло смертельное ДТП. Об этом 0629 сообщили очевидцы. Автомобиль "Ниссан" на огромной скорости врезался в столб. В автомобиле, по предварительной информации, находились военные.

Удар был такой силы, что автомобиль разорвало пополам – задняя часть легковушки осталась у столба, а передняя – отлетела на несколько метров. Автомобиль оказался без крыши.

Один из мужчин, который находился в авто, скончался на месте происшествия, второго в тяжелейшем состоянии увезла "скорая". Борьба за жизнь мужчины продолжается. На месте работают сотрудники полиции, а также находятся военные.

Информацию подтвердили в пресс-центре по руководству военной операцией на Донбассе.