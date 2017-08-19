СММ ОБСЕ разместила наблюдателей в Станице Луганской на постоянной круглосуточной основе

Вчера, 20:35

В организации отметили, что наблюдатели на передовой используют широкий спектр технологий для наблюдения за этим районом, в частности, тепловизионную камеру для ночного мониторинга

СММ имеет 10 передовых патрульных баз. Фото: facebook.com/oscesmm
СММ имеет 10 передовых патрульных баз. Фото: facebook.com/oscesmm

В субботу СMM ОБСЕ разместила наблюдателей на передовой патрульной базе Миссии в Станице Луганской на постоянной круглосуточной основе. "Постоянное присутствие Миссии на базе позволит нам расширить возможности осуществления мониторинга в этом чрезвычайно важном месте, на мосту в Станице Луганской. Здесь сохраняется крайне нестабильная ситуация и, к сожалению, в этом районе расположен единственный во всей Луганской области контрольный пункт въезда-выезда", – говорится в сообщении на странице Миссии в Фейсбук в субботу вечером.

В СMM ОБСЕ подчеркнули, что наблюдатели на передовой используют широкий спектр технологий для наблюдения за этим районом, в частности, тепловизионную камеру для ночного мониторинга. "Однако только наблюдатели могут общаться с гражданскими лицами и быть глазами и ушами международного сообщества. Теперь они будут ближе к людям в этом районе и смогут более подробно сообщать о нуждах и опасениях гражданского населения", – заявил первый заместитель главы СММ Александр Хуг.

В организации отметили, что размещение наблюдателей на постоянной круглосуточной основе – это шаг миссии на пути к нормализации ситуации в Станице Луганской. "Несмотря на достигнутые договоренности в разведении сил и средств в районе Станицы Луганской, стороны до сих пор их не выполнили. Собственно, единственное перемещение сил и средств, которое мы наблюдали в этом районе, было продвижение вперед. Кроме того, этот участок по-прежнему поражен минами и неразорвавшимися боеприпасами", – уточнили в миссии.

СММ имеет 10 передовых патрульных баз: в Волновахе, Покровске, Светлодарске, Новоайдаре, Станице Луганской, Счастье, Попасной, Кадиевке, Горловке и Дебальцево. "Мы также планируем открытие большего количества таких баз, особенно в районах, которые не контролируются правительством вблизи неконтролируемого участка границы с Российской Федерацией. Однако прежде чем мы откроем эти базы, нам необходимы гарантии безопасности от лиц, осуществляющим фактический контроль в этих районах", подытожили в Миссии.

Ранее сообщалось, что по данным Красного Креста, За время конфликта на Донбассе погибли более 2700 гражданских.
ОБСЕ, наблюдатели, Станица Луганская, дебальцево

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Источник:

Интерфакс-Украина

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