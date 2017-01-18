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Снайпер боевиков устроил засаду для полиции у тела своей жертвы http://www.segodnya.ua/img/article/7893/46_main.1484735082.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7893/46_tn.1484735082.jpg Донбасс Забрать погибшего мужчину удалось только представителям мониторинговой миссии ОБСЕ

Снайпер боевиков устроил засаду для полиции у тела своей жертвы

Сегодня, 12:22

Забрать погибшего мужчину удалось только представителям мониторинговой миссии ОБСЕ

Боевики устроили засаду на копов. Фото: AFP
Боевики устроили засаду на копов. Фото: AFP

На Донбассе лишь вмешательство представителей миссии ОБСЕ позволило вывезти убитого боевиками мирного жителя из опасной зоны. Об этом сообщает полиция Луганской области.

По данным ведомства, 17 января правоохранителям поступило сообщение от жительницы Золотого-4 о том, что на улице Свободной, на расстоянии около 60 м от собственного дома (часть этой улицы подконтрольна самопровозглашенной "ЛНР") с огнестрельными ранениями грудной клетки находится труп 57-летнего мужчины.

"На место происшествия выехали сотрудники следственно-оперативной группы, но забрать тело погибшего мужчины и осуществить осмотр места происшествия не смогли из-за обстрела боевиков. Боевики, по предварительной информации – снайпер (СВД калибра 7.62мм), открывали огонь, как только кто-то пытался приблизиться к телу", – пояснили в полиции.

И только сегодня, 18 января, представители миссии ОБСЕ вынесли тело убитого мужчины из опасной зоны и отправили на подконтрольную украинской власти территорию для проведения экспертизы.

Напомним, в Луганской области боевики обстреляли полицейских. Инцидент произошел 17 января, во время выезда правоохранителей на вызов.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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