Состоятельные жители Донбасса продают элитную недвижимость, медицинские центры и крутые рестораны

Иногда кажется, что Донецк превратился в одну большую товарную базу. Здесь продается все, что имеет хотя бы какую-то цену. Боевики режут и продают на металлолом целые предприятия, бизнесмены отдают, по их уверениям, за копейки дома, бизнес-центры и ночные клубы, а простые граждане выставляют на продажу все что есть – от носков домашней вязки и начатых кремов для лица до автомобилей, мебели и телефонов. Цели у всех разные: у кого-то – вернуть хотя бы часть бездумно вложенных денег, у других – выжить на вырученные деньги.

Продается ресторан

Тот факт, что в Донецке на продажу выставлена элитная недвижимость, уже никого не удивляет. Удивительно то, что иногда на это богатство находятся покупатели, хотя и достаточно редко. "Пятикомнатные" и квартиры с "эксклюзивным ремонтом" в престижных районах Донецка с местами под парковку, консьержами и прочим, терпеливо ждут своих новых хозяев, постепенно старея и теряя в цене. Усадьбы с приставкой "вип" продают не меньше чем за миллион долларов, дома с ландшафтным дизайном – не меньше чем за 200 тысяч долларов.

"Владельцы надеются на чудо и выставили на продажу свои "эксклюзивные" метры в городе, где большая часть населения не в состоянии позволить себе даже купить ручку от двери подъезда такого дома. Второй год они не снижают особо цены, рассчитывая на появление богатого покупателя, но никто не спешит приобретать недвижимость в военном и блокадном городе", – прокомментировал риелтор Николай Корзун. Он также добавил, что очень скоро можно ожидать крутого пике цен на элитную недвижимость, поскольку с годами квартиры и дома новее не становятся.

Избавляются от ресторанов и баров, медицинских центров и станций техобслуживания автомобилей. Вот действующее питейно-игральное заведение на окраине Донецка оценено в 1,2 миллиона долларов. Продается со всем содержимым, даже с посудой и мебелью. Медицинский центр с соляной комнатой и современным оборудованием тянет "всего" на 870 тысяч долл., а автосервис – на почти 2 миллиона гривен. Выставлены на продажу салоны красоты, магазины, офисы, склады и производственные цеха.

"Некоторые продаются по несколько лет, но вот именно сейчас шансов быть проданными еще меньше. В рестораны ходит весьма ограниченное число людей, поэтому такое количество заведений, которое было в Донецке, не выдержало, так сказать, рынка. Машины чинят еще реже, ведь запчастей не достать, так что автосервисы тоже в пролете. Лечиться в медцентрах не по карману многим, салоны красоты тоже не переживают особого спроса на услуги. Так что в Донецке идет натуральный передел рынка под скромные потребности людей", говорит житель шахтерской столицы Николай Шестаков.

"Даже в выходные дни у нас поток клиентов сильно упал, – сетует администратор одного из ресторанов Светлана. – У людей попросту нет денег, чтобы тратить их на досуг. Тем более мы не можем работать в ночное время. Средний чек на компанию из 3 человек – 1500 рублей (700 грн). А из-за "комендантского часа" попросту никто не задерживается допоздна и вечером зал пустует".

Неудивительно, что при таких условиях крупные развлекательные заведения, в которых раньше проводили время толпы молодежи, вынуждены закрываться

Булава английских королев и б/у "Прада"

Пожалуй, одной из самых необычных вещей размещенных на продажу можно назвать старинную булаву. За реликвию автор объявления просит не много, ни мало, а почти полмиллиона евро. По среднему курсу это более 14 млн 300 тыс. гривен. Правда, в объявлении указана возможность торга.

"Самая старая гражданская булава в Англии Королевский Лев и Церемониальная булава 16-17 век по цене можно договориться", – говорится в объявлении. Однако автор не указывает, откуда в оккупированном Донецке объявилась данная реликвия. Как, впрочем, и старинное распятие Иисуса, картины и другие скульптуры стоимостью в несколько миллионов.

Также дончане продают довольно необычные и, можно сказать, редко встречающиеся вещи. К примеру, если наличием пианино мало кого удивишь, то вот орган, выставленный на продажу можно отнести к уникальным объявлениям Донецка. За музыкальный инструмент известной марки автор объявления просит 400 долл. и обещает сделать скидку.

"Состояние отличное, использовали дома для обучения, торг уместен. Звоните, пишите, по цене договоримся", – говорится в сообщении.

Иногда видно, что дончане перегибают палку по части цены. Например, продавца сумки "Prada", бывшей в употреблении аж до лопнувшей кожи на ручках, запросил за нее 850 рублей (425 гривен). "За 900 рублей в магазине можно новую взять!" – гневно отреагировали потенциальные покупатели.

Не имеющие элитного жилья на продажу, дончане продают телефоны, кальяны, бижутерию – в общем, все что не несет практического смысла в условиях военного города.

Некоторые стараются монетезировать даже самую банальную утварь, которую раньше редко когда можно было увидеть в продаже. К примеру, часто можно увидеть объявления о продаже стеклянных емкостей из-под различных продуктов.

"Б/У. В хорошем состоянии (без трещин и сколов). Самовывоз. Банка с закручивающей крышкой", – говорится в одном из сообщений. За различный объем товара автор объявления просит от 5 до 23 рублей. (2.20-10 грн). Вершиной донецьких торгов можно считать попытку продажи стрингов (без этикетки, что наводит на сомнения в их новизне). А самым популярным товаром, которые продается и покупается без проблем, являются детские подгузники и детское же питание.