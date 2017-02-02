Совет ЕС обсудит ситуацию на Донбассе

Совет Евросоюза по иностранным делам обсудит обострение на Донбассе в контексте анализа выполнения Минских соглашений, заявляют в Брюсселе

Обострение военных действий на востоке Украины будет обсуждаться на Совете ЕС по иностранным делам 6 февраля в рамках анализа выполнения Минских соглашений. Об этом заявил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский чиновник на условиях анонимности.

"Мы следим с большой обеспокоенностью за ситуацией. Она обострилась на востоке Украины", – сказал собеседник журналистов.

Он считает логичным, что на Совете этот вопрос будет рассматриваться вместе с перспективами проводимых в Украине реформ, так как они тормозятся в связи с нестабильностью обстановки, и ситуацию надо обсуждать при таком подходе.

"В этом контексте мы очень часто говорили с Россией, прося использовать ее влияние, чтобы выполнялись Минские соглашения. Но также, чтобы было сделано что-нибудь для безопасности и стабильности", – отметил функционер ЕС.

Напомним, в районе Авдеевки с 29 января идут интенсивные бои, противник применяет тяжелую артиллерию и "Грады", а предприятие "Авдеевский коксохимический завод" из-за повреждений линий электроснабжения находится на грани остановки, что угрожает полным отключением отопления в городе.

31 января состоялось заседание Совета Безопасности ООН, на котором его члены призвали к немедленному возвращению режима прекращения огня на востоке Украины. Они осудили применение оружия, запрещенного Минскими соглашениями на линии соприкосновения.

Также в тот день президент Украины Петр Порошенко провел совещание с главами силовых ведомств Украины по ситуации в Авдеевке. Президент призвал международных партнеров отреагировать на эскалацию конфликта на Донбассе и сообщил о гуманитарной ситуации в регионе.