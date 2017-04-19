Стало известно, где боевики прячут "Грады" и "лягушек"
Наблюдатели ОБСЕ рассказали о нарушенных боевиками договоренностях
Боевики продолжают нарушать договоренности об отводе тяжелого вооружения. Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ (СММ ОБСЕ).
В частности, на территории аэродрома в юго-восточной части Луганска наблюдатели зафиксировали семь установок "Град", семь самоходных гаубиц "Гвоздика" и пять буксируемых гаубиц Д-30 "Лягушка".
"За пределами соответствующих линий отвода, но вне выделенных мест хранения наблюдатели видели 4 неподвижных танка Т-64 в 28 км к юго-западу от Луганска", – говорится в отчете.
Напомним, боевики продолжают использовать жилые районы для осуществления провокационных обстрелов украинских сил. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.
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