Стало известно, где боевики прячут "Грады" и "лягушек"

Боевики продолжают нарушать договоренности об отводе тяжелого вооружения. Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ (СММ ОБСЕ).

В частности, на территории аэродрома в юго-восточной части Луганска наблюдатели зафиксировали семь установок "Град", семь самоходных гаубиц "Гвоздика" и пять буксируемых гаубиц Д-30 "Лягушка".

"За пределами соответствующих линий отвода, но вне выделенных мест хранения наблюдатели видели 4 неподвижных танка Т-64 в 28 км к юго-западу от Луганска", – говорится в отчете.

Напомним, боевики продолжают использовать жилые районы для осуществления провокационных обстрелов украинских сил. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.