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Стало известно, как воюют боевики на Светлодарской дуге http://www.segodnya.ua/img/article/7892/72_main.1484726968.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7892/72_tn.1484726968.jpg Донбасс Противник ведет постоянные обстрелы с целью дезорганизации

Стало известно, как воюют боевики на Светлодарской дуге

Сегодня, 10:07

Противник ведет постоянные обстрелы с целью дезорганизации

Противник продолжает атаковать. Фото: Союз &quot;Народная память&quot;
Противник продолжает атаковать. Фото: Союз "Народная память"

В районе Светлодарской дуги боевики продолжают пытаться дезорганизовать оборону украинских войск путем постоянного огневого воздействия на передовые позиции, а также цели в тактическом тылу. Об этом сообщил военный эксперт Дмитрий Тымчук.

В частности, отметил он, в течение минувших суток противник обстрелял 122-мм артиллерией как передовые позиции ВСУ севернее Калиновки и в районе высоты 223.9, так и цели южнее Луганского, восточнее Светлодарска.

"В течение суток – несколько интенсивных огневых налетов 120-мм минометами по всей Светлодарской дуге. Кроме того, бронегруппа оккупантов из 2-х БМП-2 вела обстрелы северо-западнее Логвиново из штатных 30-мм автоматических пушек", – добавил Тымчук.

Напомним, за минувшие сутки боевики 61 раз нарушили режим прекращения огня.
ВСУ, обстрелы, позиции, противник, логвиново, Светлодарская дуга
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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