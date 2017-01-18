Стало известно, как воюют боевики на Светлодарской дуге

В районе Светлодарской дуги боевики продолжают пытаться дезорганизовать оборону украинских войск путем постоянного огневого воздействия на передовые позиции, а также цели в тактическом тылу. Об этом сообщил военный эксперт Дмитрий Тымчук.

В частности, отметил он, в течение минувших суток противник обстрелял 122-мм артиллерией как передовые позиции ВСУ севернее Калиновки и в районе высоты 223.9, так и цели южнее Луганского, восточнее Светлодарска.

"В течение суток – несколько интенсивных огневых налетов 120-мм минометами по всей Светлодарской дуге. Кроме того, бронегруппа оккупантов из 2-х БМП-2 вела обстрелы северо-западнее Логвиново из штатных 30-мм автоматических пушек", – добавил Тымчук.

Напомним, за минувшие сутки боевики 61 раз нарушили режим прекращения огня.