Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Стрелков в панике из-за "чувствительных" потерь и массового дезертирства боевиков http://www.segodnya.ua/img/article/7826/61_main.1482546376.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7826/61_tn.1482546376.jpg Донбасс Бывший главарь бандитов рассказал о тяжелой ситуации своих соратников на Светлодарской дуге

Стрелков в панике из-за "чувствительных" потерь и массового дезертирства боевиков

Сегодня, 08:07

Бывший главарь бандитов рассказал о тяжелой ситуации своих соратников на Светлодарской дуге

Игорь Гиркин (Стрелков). Фото: Русская весна
Игорь Гиркин (Стрелков). Фото: Русская весна

Так называемый бывший "министр обороны ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) рассказал о тяжелых потерях боевиков на Светлодарской дуге и случаях массового дезертирства. Об этом Стрелков написал на своей странице в ВКонтакте, передает "Обозреватель".

"Ожесточенный бой прямо сейчас в эти минуты идет в районе Новолуганки (район Углегорска – Горловки вдоль трассы Харьков-Ростов). Два полнокровных "нацбата" ("Галич", второй уточняют), переброшенных из тыла, при массированной артиллерийской поддержке и с бронетехникой – ведут атаку на позиции "корпусов". У наших – чувствительные потери, укры теснят. Очевидная цель – прорваться к Углегорску и перерезать прямое сообщение между Дебальцево и Горловкой. Ополчение дерется, не смотря на массовое дезертирство "15-тысячников" – контрактников из той самой прославленной "регулярной армии", которая "покончила с махновщиной". Но ситуация тяжелая", – цитирует издание боевика.

Ранее советник главы МВД Зорян Шкиряк заявил, что согласно данным украинской разведки, после боев в районе Светлодарской дуги боевикам понадобилось 10 грузовиков, чтоб вывести тела убитых товарищей.
боевики, Стрелков, гиркин, министр обороны ДНР, Светлодарская дуга

Вы сейчас просматриваете новость "Стрелков в панике из-за "чувствительных" потерь и массового дезертирства боевиков ". Другие Новости Донецка смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.