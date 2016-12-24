Стрелков в панике из-за "чувствительных" потерь и массового дезертирства боевиков

Так называемый бывший "министр обороны ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) рассказал о тяжелых потерях боевиков на Светлодарской дуге и случаях массового дезертирства. Об этом Стрелков написал на своей странице в ВКонтакте, передает "Обозреватель".

"Ожесточенный бой прямо сейчас в эти минуты идет в районе Новолуганки (район Углегорска – Горловки вдоль трассы Харьков-Ростов). Два полнокровных "нацбата" ("Галич", второй уточняют), переброшенных из тыла, при массированной артиллерийской поддержке и с бронетехникой – ведут атаку на позиции "корпусов". У наших – чувствительные потери, укры теснят. Очевидная цель – прорваться к Углегорску и перерезать прямое сообщение между Дебальцево и Горловкой. Ополчение дерется, не смотря на массовое дезертирство "15-тысячников" – контрактников из той самой прославленной "регулярной армии", которая "покончила с махновщиной". Но ситуация тяжелая", – цитирует издание боевика.

Ранее советник главы МВД Зорян Шкиряк заявил, что согласно данным украинской разведки, после боев в районе Светлодарской дуги боевикам понадобилось 10 грузовиков, чтоб вывести тела убитых товарищей.