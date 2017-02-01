Трехсторонняя контактная группа подготовила новый документ по Донбассу – источник

Как сообщается, участники переговоров достигли взаимопонимания в вопросе недопустимости продолжение боевых действий

Участники Трехсторонней контактной группы по Донбассу сегодня, 1 февраля, договорились о неприемлемости боестолкновений вдоль линии соприкосновения. Об этом сообщил "Интерфаксу" источник в подгруппе по безопасности.

"Достигнуто понимание о том, что сложившаяся ситуация носит крайне опасный характер. Необходимо прекратить огонь и вернуться к соблюдению минского комплекса мер", – передает агентство сообщение источника.

Подготовлен документ, который предусматривает отведение тяжелых вооружений в места хранения на определенное комплексом мер расстояние.

Контроль за соблюдением перемирия будет осуществлять специальная мониторинговая миссия ОБСЕ и Совместный центр по контролю и координации (СЦКК).

Напомним, в районе Авдеевки с 29 января идут интенсивные бои, противник применяет тяжелую артиллерию и "Грады", а предприятие "Авдеевский коксохимический завод" из-за повреждений линий электроснабжения находится на грани остановки, что угрожает полным отключением отопления в городе.

31 января состоялось заседание Совета Безопасности ООН, на котором его члены призвали к немедленному возвращению режима прекращения огня на востоке Украины. Они осудили применение оружия, запрещенного Минскими соглашениями на линии соприкосновения.

Также в тот день президент Украины Петр Порошенко провел совещание с главами силовых ведомств Украины по ситуации в Авдеевке. Президент призвал международных партнеров отреагировать на эскалацию конфликта на Донбассе и сообщил о гуманитарной ситуации в регионе.