Тука рассказал, как РФ уничтожает инфраструктуру Донбасса

Россия вряд ли имеет какие-либо стратегические намерения на Донбассе, так как проводит там политику "выжженной пустыни", уничтожая инфраструктуру на оккупированных территориях. Об этом заявил в эфире телеканала NewsOne заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука.

По его мнению, Россия не собирается заниматься развитием оккупированных ею территорий.

"Россия проводит в Донецкой и Луганской областях политику выжженной пустыни – часть предприятий вырезается цивилизовано, демонтируют и вывозят в Россию, а часть попросту вывозят на металлолом. В Луганской области в одностороннем порядке, без каких-либо предупреждений прекращено откачивание воды с шахт. То есть можно утверждать, что в регионе шахты уничтожили. Возобновить их деятельность будет невозможно. Это, с моей точки зрения, говорит о том, что Российская Федерация не имеет каких-либо стратегических намерений для присоединения, интеграции и развития этих территорий. Их попросту уничтожают", – сказал Тука.

Также он отметил, что уже осенью может начаться процесс по деоккупации Донбасса, так как Россия экономическая ситуация в России не позволяет эффективную оккупацию территорий.

"Исходя из финансового состояния российской экономики и определенных докладов разведки, есть определенные надежды, что осенью мы начнем наблюдать динамику в позитивную сторону. Это не значит, что к концу года будет все в порядке. Ведь нужно понимать, что за три этих года Россия привезла на Донбасс большое количество оружия, и что она не согласиться оставить его Украине, а захочет вернуть назад. Ну а для этого будет нужно время", – констатировал Тука.

Ранее Тука заявлял, что помощь российских оккупантов так называемым "ДНР" и "ЛНР" существенно уменьшилась, что дает основания думать об эффективной работе на истощение России. Он отметил, что уже около четырех месяцев, как уменьшается финансовая поддержка боевиков.