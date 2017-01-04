Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости в регионах Новости Донецка
Тука рассказал, когда на оккупированном Донбассе могут состояться выборы http://www.segodnya.ua/img/article/7855/24_main.1483530522.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7855/24_tn.1483530522.jpg Донбасс Заместитель министра считает, что не будет никакой трагедии, если до выборов на освобожденных территориях региона будут работать военно-гражданские администрации

Тука рассказал, когда на оккупированном Донбассе могут состояться выборы

Сегодня, 13:47

Заместитель министра считает, что не будет никакой трагедии, если до выборов на освобожденных территориях региона будут работать военно-гражданские администрации

Георгий Тука. Фото: wikimedia.org
Георгий Тука. Фото: wikimedia.org

Должно пройти 2-3 года после освобождения оккупированных территорий на Донбассе, прежде чем там можно будет проводить выборы.  

Об этом в эфире Эспрессо.TV рассказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука.

"Я поддерживаю официальную позицию. Минимум 2-3 года после освобождения должно пройти перед любыми выборами (на оккупированных территориях Донбасса. – Ред.)", – сказал Тука.

По его словам, не будет никакой трагедии, если в течение этих 2-3 лет на освобожденных территориях Донбасса будут работать военно-гражданские администрации.

"Путин давно стремится втюхать нам Донбасс, но на своих условиях. Или федерализация или легитимизация существующих банд – это его условия", – добавил заместитель министра.

Ранее Георгий Тука заявил, что Россия не видит захваченные территории Донецкой и Луганской областей в своем составе. По его мнению, оккупанты своими действиями на Востоке Украины фактически обрекают регион на вымирание.
выборы, Путин, Донбасс, федерализация, оккупанты, военно-гражданские администрации, Тука, выборы на Донбассе

Вы сейчас просматриваете новость "Тука рассказал, когда на оккупированном Донбассе могут состояться выборы". Другие Новости Донецка смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донбасс

Степан Полторак. Фото: Минобороны

ВСУ не нарушили Минские соглашения, заняв новые позиции у Светлодарской дуги – Полторак

Сегодня, 12:32

Речь идет о поселке Новолуганское, в которое в конце декабря вошли украинские военные и установили блокпост

Мир

Фото: AFP

Санкции США против Путина были бы чрезвычайной мерой - Белый дом

Сегодня, 12:01

США вводят санкции против лидеров стран только при "определенных обстоятельствах"

Донбасс

Российские военные. Фото: voenpro.ru

Полторак назвал число российских войск на Донбассе

Сегодня, 11:39

На передовой сосредоточено огромное количество вооружения и техники РФ, заявляют в Минобороны 

Донбасс

ОБСЕ на Донбассе. Фото: AFP

ОБСЕ будет расширять зоны контроля на всю территорию Донбасса - Курц

Сегодня, 10:20

Председатель ОБСЕ отметил, что поскольку нет никакого другого базового документа, то необходимо придерживаться выполнения минских договоренностей

Мир

Владимир Путин. Фото: AFP

Путин входит в 2017 год на пике мощи - The Washington Post

Вчера, 21:58

При этом в издании напомнили, что Россия продолжает зависеть от экспорта природных ресурсов, а структурные реформы экономики и приватизация государственных предприятий затормозились

Донбасс

Боевики "горячо" поздравили бойцов с Новым годом

Вчера, 21:18

Больше всего обстрелов зафиксировано на донецком участке фронта

Донбасс

Что поразило на Донбассе нового главу ОБСЕ

Вчера, 21:06

Завтра дипломаты продолжат изучать ситуацию на востоке Украины

Донбасс

Фото: pixabay.com

На Донбассе обнаружили огромный склад оружия

Вчера, 20:08

Схроны нашли в двух селах 

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.