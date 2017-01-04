Тука рассказал, когда на оккупированном Донбассе могут состояться выборы
Заместитель министра считает, что не будет никакой трагедии, если до выборов на освобожденных территориях региона будут работать военно-гражданские администрации
Должно пройти 2-3 года после освобождения оккупированных территорий на Донбассе, прежде чем там можно будет проводить выборы.
Об этом в эфире Эспрессо.TV рассказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука.
"Я поддерживаю официальную позицию. Минимум 2-3 года после освобождения должно пройти перед любыми выборами (на оккупированных территориях Донбасса. – Ред.)", – сказал Тука.
По его словам, не будет никакой трагедии, если в течение этих 2-3 лет на освобожденных территориях Донбасса будут работать военно-гражданские администрации.
"Путин давно стремится втюхать нам Донбасс, но на своих условиях. Или федерализация или легитимизация существующих банд – это его условия", – добавил заместитель министра.
Ранее Георгий Тука заявил, что Россия не видит захваченные территории Донецкой и Луганской областей в своем составе. По его мнению, оккупанты своими действиями на Востоке Украины фактически обрекают регион на вымирание.
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