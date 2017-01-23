Тука: Россия уменьшила финансирование "ДНР" и "ЛНР"

Уже около четырех месяцев как уменьшается финансовая поддержка боевиков на Донбассе, говорит чиновник

Помощь российских оккупантов так называемым "ДНР" и "ЛНР" существенно уменьшилась, что дает основания думать об эффективной работе на истощение России. об этом заявил в эфире телеканала "112 Украина" заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука.

По его словам, уже около четырех месяцев как уменьшается финансовая поддержка боевиков.

"Примерно месяца четыре, уже официально это не скрывается ни страной-оккупантом, ни представителями этих квазиобразований, Россия уменьшает с каждым месяцем финансовую помощь этим квазиобразованиям. То есть финансовое истощение России работает", – сказал он.

Кроме того он добавил, что и с оккупированным Крымом у России не все так гладко. Он отмечает, что инвестиции РФ в полуостров также уменьшаются.

Ранее народный депутат от "Народного фронта" Игорь Лапин рассказывал, как "прижать" Россию на Донбассе. По его мнению, Украина должна пойти на военное положение и экономическую блокаду на Донбассе, чтобы заставить Россию понести еще больше расходы на оккупацию украинских территорий.

В свою очередь Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал некорректными утверждения о том, что так называемые "ЛНР" и "ДНР" содержатся на средства Российской Федерации. Он отметил, что не знает, какие суммы тратятся на "гуманитарную помощь" для Донбасса.