Тука считает, что Кремль готов "сдать" Донбасс

Россия не видит захваченные территории Донецкой и Луганской областей в своем составе, что явно видно в сравнении действий оккупантов в Крыму и на Донбассе. Такое мнение выразил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука в блоге для издания "Новое время".

По его мнению, оккупанты своими действиями на Востоке Украины фактически обрекают регион на вымирание.

"Есть масса фактов, подтверждающих готовность Кремля "сдать" Донбасс. Российская Федерация явно не видит эти территории в своем составе. Одно из самых простых доказательств выявляется при элементарном сравнении деятельности российских оккупантов в Крыму и на Донбассе. На Донбассе происходит повальное мародерство, вырезание и уничтожение предприятий. Они фактически обрекают регион на экономическое вымирание. В Крыму такого не наблюдается. Российская власть, наоборот, вынуждает крупные частные компании инвестировать в крымские бизнес-проекты и инфраструктурные объекты. И в этом принципиальная разница", – написал Тука.

Также Георгий Тука заявлял, что Украина может рассчитывать на возвращение оккупированных территорий Донбасса в 2017 или к середине 2018 года, если удастся сохранить поддержку Европы и США.