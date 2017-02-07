Турчинов: РФ перебрасывает на Донбасс большое количество техники

Оккупанты завозят вооружение, боеприпасы и личный состав на Донбасс почти ежедневно, отмечает секретарь СНБО

Россия усиливает свое присутствие на Донбассе, перекидывая через неконтролируемую часть украино-российской границы большое количество вооружений. Об этом рассказал секретарь СНБО Александр Турчинов, передает пресс-служба ведомства.

Он отметил, что техника, оружие, боеприпасы и личный состав завозятся на Донбасс почти ежедневно.

"Из-за неконтролируемой часть российско-украинской границы с территории РФ завозится большое количество военной техники, танков, реактивных систем залпового огня и т.д. За последние трое суток с РФ в Донбасс был переброшен значительное количество танков, БМП, МТ-ЛБ, РСЗО "Град", а также САУ 2С7 "Пион" (203 мм), 2А36 "Гиацинт" (152 мм)", – сказал Турчинов.

Он также отметил, что подкрепление поступает российским гибридным войскам, расположенным вдоль всей линии размежевания. Кроме того, по его словам, в российских военкоматах ищут добровольцев для желающих повоевать на Донбассе.

"Все это может свидетельствовать о готовности России к дальнейшей эскалации боевых действий на Донбассе", – сказал секретарь СНБО.

Как сегодня сообщалось, в район Харцызска из Российской Федерации были переброшены две батальонные тактические группы, укомплектованные военнослужащими ВС РФ, а также тяжелая техника и артиллерия.

Стоит отметить, что российские военные не только заезжают на Донбасс, но и покидают его после боестолкновений с украинскими военными, но уже в автомобилях с надписью "груз 200".