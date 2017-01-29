Тяжелораненых в авдеевской промзоне нет, бойцы находятся в военных госпиталях

Вчера, 23:45

На данный момент обстрелы авдеевской промзоны продолжаются

На данный момент обстрелы авдеевской промзоны продолжаются, фото nahnews.org
На данный момент обстрелы авдеевской промзоны продолжаются, фото nahnews.org

Тяжелораненых в авдеевской промзоне нет, бойцы находятся в военных госпиталях. Об этом сообщила пресс-секретарь 72-й ОМБР ВСУ Елена Мокренчук, передает телеканал "112 Украина"

"Раненых направили в военные госпитали и сейчас им уже оказана соответствующая помощь. Тяжелых среди них нет. Родные проинформированы", – отметила она.

При этом Мокренчук подчеркнула, что сейчас обстрелы авдеевской промзоны продолжаются. "Бой начался около четырех утра и продолжается до сих пор. Уже не так сильно бьют, но тем не менее. Стреляют из тяжелой артиллерии. Ожидаем всего", – сказала она.

Ранее в штабе АТО заявили о потерях в рядах ВСУ в ходе боевых действий на Донбассе - за сегодня четверо украинских военнослужащих погибли и пятеро получили ранения.

Напомним, боевики рано утром 29 января обстреляли авдеевскую промзону из стрелкового оружия и минометов, после чего устроили штурм позиций украинских военных, силы АТО понесли потери. Также сегодня утром в центре Авдеевки обнаружили снаряд, который прилетел с оккупированной территории.
погибли, помощь, бой, ВСУ, штурм, прилетел, бойцы, потери, ранения, обстрелы, авдеевка, На Донбассе
Все новости по теме Противостояние на Донбассе .

Вы сейчас просматриваете новость "Тяжелораненых в авдеевской промзоне нет, бойцы находятся в военных госпиталях". Другие Новости Донецка смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донбасс

Степан Полторак, фото dpchas.com.ua

Полторак о ситуации в районе Авдеевки: ВСУ перешли в наступление и заняли стратегический пост

Вчера, 20:20

Министр обороны заверил, что ситуация в районе проведения АТО сложная, но контролируемая  

Донбасс

Военные несут потери. Фото: AFP

Названы потери военных под Авдеевкой: есть погибшие и раненые

Вчера, 18:47

Украинская сторона отбила штурм боевиков и заставила противника отступить

Донбасс

Под Авдеевкой идут бои Фото: Союз "Народная память"

Украинские военные заняли стратегический пост в районе Авдеевки - Полторак

Вчера, 18:29

Министр обороны рассказал о серьезном обострении

Донбасс

Боевики атаковали Авдеевку. Фото: AFP

Обострение в Авдеевской промзоне: названы потери боевиков

Вчера, 16:44

Сегодня утром боевики начали проводить активные штурмовые действия в районе Авдеевской промзоны

Донбасс

Боевики обстреляли Авдеевку. Фото: AFP

Мощный обстрел Авдеевки: новые подробности

Вчера, 16:22

В результате обстрела Авдеевки были ранены два мирных жителя

Донбасс

Боевики нанесли удар по Авдеевке. Фото: полиция

Боевики нанесли удар по мирным жителям Авдеевки: есть раненые

Вчера, 14:20

Противник начал обстрел в воскресенье утром

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования