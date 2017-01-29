Тяжелораненых в авдеевской промзоне нет, бойцы находятся в военных госпиталях. Об этом сообщила пресс-секретарь 72-й ОМБР ВСУ Елена Мокренчук, передает телеканал "112 Украина"

"Раненых направили в военные госпитали и сейчас им уже оказана соответствующая помощь. Тяжелых среди них нет. Родные проинформированы", – отметила она.

При этом Мокренчук подчеркнула, что сейчас обстрелы авдеевской промзоны продолжаются. "Бой начался около четырех утра и продолжается до сих пор. Уже не так сильно бьют, но тем не менее. Стреляют из тяжелой артиллерии. Ожидаем всего", – сказала она.

Ранее в штабе АТО заявили о потерях в рядах ВСУ в ходе боевых действий на Донбассе - за сегодня четверо украинских военнослужащих погибли и пятеро получили ранения.

Напомним, боевики рано утром 29 января обстреляли авдеевскую промзону из стрелкового оружия и минометов, после чего устроили штурм позиций украинских военных, силы АТО понесли потери. Также сегодня утром в центре Авдеевки обнаружили снаряд, который прилетел с оккупированной территории.