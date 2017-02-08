Украинцы рассказали, что думают о блокаде Донбасса

Сегодня, 08:20

Большинство респондентов назвали это попыткой поделить коррупционные потоки

Большинство опрошенных считают, что смысл блокады Донбасса – в попытке поделить потоки. Фото: из открытых источников
Большинство опрошенных считают, что смысл блокады Донбасса – в попытке поделить потоки. Фото: из открытых источников

Согласно данным опроса, опубликованном на сайте 112.ua, подавляющее большинство читателей и телезрителей считают, что блокада ж/д путей на Донбассе была затеяна с целью поделить коррупционные потоки. Поддержали данное утверждение 61,6% респондентов.

Еще 28,1% считают, что смысл блокады – в отстаивании интересов государства.
10,3% опрошенных полагают, что заблокированные пути – это попытка навредить украинской экономике.

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По словам советника министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Грымчака, на сегодня Украина не имеет экономических отношений с неподконтрольными территориями.

"Все предприятия зарегистрированы на нашей территории, контролируемой. Они платят налоги, 32 млрд за прошлый год. Это достаточно серьезная сумма для Украины. Есть ли убытки от деятельности блокировки? Да, они уже есть. Понимают ли блокировщики, что они наносят вред Украине? Да, понимают", – заявил советник министра.

Он подчеркнул, что блокада – только пиар-акция, которая может быть выгодна РФ.
"Это чистая пиар-акция, но она вредит уже. Она на сегодня выгодна РФ, потому что сегодня количество новостей о наших блокировщиках в российских СМИ зашкаливает. Они распространяют новости, видео, и для них этот праздник, потому что есть внутренний конфликт в Украине. Это первое. Во-вторых, экономически они могут выиграть, потому что если не будет хватать угля, у нас есть несколько вариантов: покупать за рубежом, в России, Польше или ЮАР. Любые контакты зафрахтованного угля сегодня свободные есть только в РФ. В 2015 г. мы купили 600 тыс. тонн в РФ", – добавил Грымчак.

Напомним, 25 января активисты, называющие себя ветеранами Донбасса, начали блокаду ж/д путей на Донбассе, что вызвало бурную реакцию как у общественности, так и в органах власти. Сегодня заблокированы три точки на железной дороге. По факту открыто уголовное дело с предварительной квалификацией по ч. 1 ст. 279 УК ("Блокирование транспортных коммуникаций путем устройства препятствий, которое нарушило нормальную работу транспорта").

Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик сообщил, что запасы угля в Украине на исходе и вскоре по всей стране начнутся веерные отключения электроэнергии.

Отметим, что блокада неизбежно приведет не только к веерным отключениям, но и к недополучению средств в бюджет. Альтернатива – уголь из России. Покупка угля в России возможна только за валюту по высокой цене, что неизбежно приведет к росту курса. Более того, блокада априори незаконна и наносит удар по инвестклимату страны, а это уже не краткосрочные проблемы для страны, а ущерб на годы. В итоге – Россия выиграет, Украина проиграет.
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