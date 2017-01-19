Украинские силовики занялись "прокурорами" боевиков

В поле зрения попали сразу пять предателей, переметнувшихся на сторону противника

В Луганской области начато специальное расследование в отношении пяти прокуроров так называемой "генеральной прокуратуры "ЛНР". Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

"Пять прокуроров-предателей, нарушив присягу, заняли руководящие должности в т.н. "генеральной прокуратуре "ЛНР". В связи с тем, что "прокуроры" скрываются от следствия на временно неподконтрольной власти Украины территории, начата процедура заочного досудебного расследования", – пояснили в прокуратуре.

Предателям грозит до 15 лет тюрьмы.

Напомним, российские спецназовцы ведут разведку в районе Донецкого аэропорта.