Украинские силовики занялись "прокурорами" боевиков
В поле зрения попали сразу пять предателей, переметнувшихся на сторону противника
В Луганской области начато специальное расследование в отношении пяти прокуроров так называемой "генеральной прокуратуры "ЛНР". Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.
"Пять прокуроров-предателей, нарушив присягу, заняли руководящие должности в т.н. "генеральной прокуратуре "ЛНР". В связи с тем, что "прокуроры" скрываются от следствия на временно неподконтрольной власти Украины территории, начата процедура заочного досудебного расследования", – пояснили в прокуратуре.
Предателям грозит до 15 лет тюрьмы.
Напомним, российские спецназовцы ведут разведку в районе Донецкого аэропорта.
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