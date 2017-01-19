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Украинские силовики занялись "прокурорами" боевиков http://www.segodnya.ua/img/article/7898/24_main.1484830985.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7898/24_tn.1484830985.jpg Донбасс В поле зрения попали сразу пять предателей, переметнувшихся на сторону противника

Украинские силовики занялись "прокурорами" боевиков

Сегодня, 15:00

В поле зрения попали сразу пять предателей, переметнувшихся на сторону противника

Предателями занялось украинское правосудие. Фото: blacksea.tv
Предателями занялось украинское правосудие. Фото: blacksea.tv

В Луганской области начато специальное расследование в отношении пяти прокуроров так называемой "генеральной прокуратуры "ЛНР". Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

"Пять прокуроров-предателей, нарушив присягу, заняли руководящие должности в т.н. "генеральной прокуратуре "ЛНР". В связи с тем, что "прокуроры" скрываются от следствия на временно неподконтрольной власти Украины территории, начата процедура заочного досудебного расследования", – пояснили в прокуратуре.

Предателям грозит до 15 лет тюрьмы.

Напомним, российские спецназовцы ведут разведку в районе Донецкого аэропорта.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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