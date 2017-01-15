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Украинские военные понесли потери на Донбассе http://www.segodnya.ua/img/article/7883/42_main.1484471688.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7883/42_tn.1484471688.jpg Донбасс За минувшие сутки на Донбассе было зафиксировано 60 обстрелов

Украинские военные понесли потери на Донбассе

Сегодня, 11:13

За минувшие сутки на Донбассе было зафиксировано 60 обстрелов

Бойцы ВСУ. Фото: из открытых источников
Бойцы ВСУ. Фото: из открытых источников

Пресс-офицер сектора "Луганск" Дмитрий Завтонов заявил, что в Новоалександровке, из-за обстрелов боевиков украинских позиций, погиб капитан ВСУ. Об этом в эфире телеканала "112 Украина".

"Во время обстрела с ПТРК в Новоалександровке ранения получил младший лейтенант, капитан сожалению погиб. Раненому была оказана медицинская помощь и доставили в больницу", – сообщил пресс-офицер.

По словам Завтонова, состояние раненного на данный момент неизвестно, но ранения младший лейтенант получил серьезные.

Напомним, что за минувшие сутки на Донбассе было зафиксировано 60 обстрелов.
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