Украинские военные понесли потери на Донбассе

За минувшие сутки на Донбассе было зафиксировано 60 обстрелов

Пресс-офицер сектора "Луганск" Дмитрий Завтонов заявил, что в Новоалександровке, из-за обстрелов боевиков украинских позиций, погиб капитан ВСУ. Об этом в эфире телеканала "112 Украина".

"Во время обстрела с ПТРК в Новоалександровке ранения получил младший лейтенант, капитан сожалению погиб. Раненому была оказана медицинская помощь и доставили в больницу", – сообщил пресс-офицер.

По словам Завтонова, состояние раненного на данный момент неизвестно, но ранения младший лейтенант получил серьезные.

Напомним, что за минувшие сутки на Донбассе было зафиксировано 60 обстрелов.