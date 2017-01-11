Украинские военные заняли новые позиции на Светлодарской дуге – Минобороны (видео)

В ведомстве подчеркивают, что ВСУ заняли важные позиции в рамках территории Украины, не нарушая Минские соглашения

На Донбассе Вооруженные силы Украины заняли новые позиции в районе Светлодарской дуги.

Об этом во время брифинга сообщил спикер Минобороны Украины по вопросам военной операции Александр Мотузяник.

"Ситуация в последние месяцы там (на Светлодарской дуге. – Ред.) очень напряженная, там продолжались очень серьезные боевые действия. В результате этих боевых действий подразделения Вооруженных сил Украины заняли определенные, очень важные позиции, новые позиции, но в пределах линии разграничения. То есть Минские соглашения не нарушались. Воинские части, которые сейчас там защищают наши рубежи, действительно заняли определенные позиции в рамках нашей территории", – заявил Мотузяник.

Видео: Ukraine Crisis Media Center

Напомним, Вооруженные Силы Украины 23 декабря установили блокпост на южной околице поселка Новолуганское Бахмутского района Донецкой области, находящегося на линии разграничения на Светлодарской дуге.

В Министерстве обороны отметили, что блокпост был установлен по "многочисленным обращениям жителей поселка, внутренне-перемещенных лиц, предприятий и частных предпринимателей".

Как заявил министр обороны Украины Степан Полторак, что новые позиции на Светлодарской дуге украинские военные заняли, не нарушая Минских соглашений, поскольку эта территория и так принадлежит Украине.