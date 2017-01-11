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Украинские военные заняли новые позиции на Светлодарской дуге – Минобороны (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7872/75_main.1484140766.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7872/75_tn.1484140766.jpg Донбасс В ведомстве подчеркивают, что ВСУ заняли важные позиции в рамках территории Украины, не нарушая Минские соглашения

Украинские военные заняли новые позиции на Светлодарской дуге – Минобороны (видео)

Сегодня, 15:19

В ведомстве подчеркивают, что ВСУ заняли важные позиции в рамках территории Украины, не нарушая Минские соглашения

Фото: AFP
Фото: AFP

На Донбассе Вооруженные силы Украины заняли новые позиции в районе Светлодарской дуги.

Об этом во время брифинга сообщил спикер Минобороны Украины по вопросам военной операции Александр Мотузяник.

"Ситуация в последние месяцы там (на Светлодарской дуге. – Ред.) очень напряженная, там продолжались очень серьезные боевые действия. В результате этих боевых действий подразделения Вооруженных сил Украины заняли определенные, очень важные позиции, новые позиции, но в пределах линии разграничения. То есть Минские соглашения не нарушались. Воинские части, которые сейчас там защищают наши рубежи, действительно заняли определенные позиции в рамках нашей территории", – заявил Мотузяник.

Видео: Ukraine Crisis Media Center

Напомним, Вооруженные Силы Украины 23 декабря установили блокпост на южной околице поселка Новолуганское Бахмутского района Донецкой области, находящегося на линии разграничения на Светлодарской дуге.

В Министерстве обороны отметили, что блокпост был установлен по "многочисленным обращениям жителей поселка, внутренне-перемещенных лиц, предприятий и частных предпринимателей".

Как заявил министр обороны Украины Степан Полторак, что новые позиции на Светлодарской дуге украинские военные заняли, не нарушая Минских соглашений, поскольку эта территория и так принадлежит Украине.
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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