Украинский суд отпустил боевика "ДНР"

Украинский суд освободил от уголовной ответственности бывшего боевика, который воспользовался программой "Тебя ждут дома". Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

По данным ведомства, житель Доброполья Донецкой области вступил в ряды противника в 2015 году.

"Однако, поняв истинную сущность, он отказался от дальнейшего сотрудничества с боевиками. Долгое время мужчина скрывался от правоохранительных органов, опасаясь уголовной ответственности. Узнав о программе, он решил присоединиться к ее участникам", – пояснили в СБУ.

Вернувшись к мирной жизни, мужчина призвал боевиков сложить оружие и на своем примере подтвердил, что программа "Тебя ждут дома" позволяет вернуться к мирной жизни.