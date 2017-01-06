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Украинский суд отпустил боевика "ДНР" http://www.segodnya.ua/img/article/7860/11_main.1483706925.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7860/11_tn.1483706925.jpg Донбасс Мужчина решил сложить оружие и вернуться к мирной жизни

Украинский суд отпустил боевика "ДНР"

Сегодня, 14:46

Мужчина решил сложить оружие и вернуться к мирной жизни

Бывший боевик решил вернуться к мирной жизни. Фото: AFP
Бывший боевик решил вернуться к мирной жизни. Фото: AFP

Украинский суд освободил от уголовной ответственности бывшего боевика, который воспользовался программой "Тебя ждут дома". Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

По данным ведомства, житель Доброполья Донецкой области вступил в ряды противника в 2015 году.

"Однако, поняв истинную сущность, он отказался от дальнейшего сотрудничества с боевиками. Долгое время мужчина скрывался от правоохранительных органов, опасаясь уголовной ответственности. Узнав о программе, он решил присоединиться к ее участникам", – пояснили в СБУ.

Вернувшись к мирной жизни, мужчина призвал боевиков сложить оружие и на своем примере подтвердил, что программа "Тебя ждут дома" позволяет вернуться к мирной жизни.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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