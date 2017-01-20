Униженные боевики бегут с фронта

В рядах боевиков на оккупированной части востока Украины наблюдается крайне низкий уровень дисциплины, из-за чего боевики бегут с фронта. Как рассказали в Главном управлении разведки Минобороны Украины, это связанно физическим и психологическим истощением, а также унижением личного достоинства рядовых со стороны командиров и должностных лиц.

"Увеличение количества проявлений неуставных взаимоотношений и вымогательств в 11 отдельном мотострелковом полку т.н. "ДНР" приводят к росту количества случаев дезертирства и самовольного оставления места несения службы, прежде всего – на передовых позициях", – говорится в сообщении.

Напомним, беглый "депутат" из "ДНР" пожаловался на горькую участь боевиков.