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Униженные боевики бегут с фронта http://www.segodnya.ua/img/article/7900/99_main.1484908085.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7900/99_tn.1484908085.jpg Донбасс В рядах противника царят хаос и неразбериха из-за командиров

Униженные боевики бегут с фронта

Сегодня, 12:25

В рядах противника царят хаос и неразбериха из-за командиров

Командиры боевиков унижают подчиненных. Фото: AFP
Командиры боевиков унижают подчиненных. Фото: AFP

В рядах боевиков на оккупированной части востока Украины наблюдается крайне низкий уровень дисциплины, из-за чего боевики бегут с фронта. Как рассказали в Главном управлении разведки Минобороны Украины, это связанно физическим и психологическим истощением, а также унижением личного достоинства рядовых со стороны командиров и должностных лиц.

"Увеличение количества проявлений неуставных взаимоотношений и вымогательств в 11 отдельном мотострелковом полку т.н. "ДНР" приводят к росту количества случаев дезертирства и самовольного оставления места несения службы, прежде всего – на передовых позициях", – говорится в сообщении.

Напомним, беглый "депутат" из "ДНР" пожаловался на горькую участь боевиков. 
Донецк, боевики, бегство, увеличение, ДНР, дезертирство
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Автор:

Виктор Головачев

Источник:

"Сегодня"

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