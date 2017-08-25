Успели до начала перемирия: боевики ударили по Авдеевке

"Школьное" перемирие началось в 00:00, однако до полуночи боевики успели плотно обстрелять украинских военных на передовой, сообщает пресс-центр штаба военной операции на Донбассе.

"После 18 часов российско-оккупационные группировки продолжали применять вооружение, калибр которого превышает 100 миллиметров и вести активные боевые действия в районе Авдеевской промзоны. Здесь вечера и почти до полуночи боевики со стороны Ясиноватой, Яковлевка, Спартака били по нашим опорных пунктах из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. На такие поздравления ко Дню Независимости наши бойцы отвечали плотным огнем. Также боевики выпустили не менее 27 мин калибра 82 миллиметра вблизи Троицкого", – сообщает штаб военных.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ На Донбассе вступило в силу "школьное" перемирие

На Луганском направлении боевики били со 120-миллиметрового миномета по нашим укреплениям у Катериновки. А 82-миллиметровые минометы противника работали на подступах к Новоалександровке и Новотошковскому. В районе Станицы Луганской зафиксированы обстрелы с применением крупнокалиберных пулеметов.

На Мариупольском направлении в конце суток было относительно тихо. Лишь около 20 часов недалеко от поселка Тарамчук боевики открывали огонь из гранатомета и стрелкового оружия.

Всего за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 22 раза нарушили перемирие. Трое наших бойцов получили ранения.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки боевики 18 раз нарушили режим прекращения огня. В частности, на Донецком направлении под ожесточенный обстрел попали жители Майорска. На Приморском направлении противник обстреливал опорные пункты ВСУ в окрестностях Павлополя, Широкино и Лебединского.