В Авдеевке эвакуируют больных, на город падают "Грады" – волонтер (фото)

В Авдеевке сохраняется крайне напряженная ситуация. Об этом на своей странице в Фейсбуке рассказал волонтер Константин Реуцкий.

"Батареи в домах остывают. Местами пропало водоснабжение, а электроснабжение так и не восстановлено. Обстрелы стали интенсивнее и грубее – есть попадания в пятиэтажку на Химике и на территорию городской больницы. Куда-то на окраину зашли три кассеты "Града". Из местной больницы эвакуировали лежачих больных. Не сказать, что массово, но авдеевчане понемногу едут из города", – рассказал волонтер.

Напомним, за минувшие сутки позиции украинских военных на Донбассе были обстреляны 71 раз. Погибли трое украинских военных, 20 ранены и четверо травмированы. Самой напряженной остается ситуация на Донецком направлении в районе Авдеевки.

Авдеевка осталась полностью без света и тепла, при этом температура воздуха достигает 20 градусов мороза. Также в результате обстрелов обесточена Донецкая фильтровальная станция, которая подавала на город воду.

Из-за ситуации в Авдеевке Петр Порошенко прервал свой визит в Германию, чтобы координировать меры по предотвращению гуманитарной катастрофы. В городе объявлено чрезвычайное положение.