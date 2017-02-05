В Авдеевке пылала многоэтажка (фото)

Сегодня, 13:22

Пламя вспыхнуло в квартире на верхнем этаже

В Авдеевке горел жилой дом. Фото: полиция
В Авдеевке горел жилой дом. Фото: полиция

В Авдеевке горел многоквартирный дом. Об этом сообщает полиция Донецкой области.

По данным ведомства, пламя вспыхнуло в одной из квартир.

"В результате сильного пожара был задымлен весь подъезд. Благодаря слаженным действиям сотрудников полиции и спасателей были эвакуированы владелец квартиры, в которой возник пожар, и женщина, которая жила этажом выше и с балкона просила о помощи", – рассказали в полиции.

pm201image001

По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности. Так как Авдеевка уже неделю обесточена, местные жители для освещения своих домов используют свечи и другие подручные средства.

pm729image002

Напомним, в районе Авдеевки уже восьмой день не прекращаются обстрелы. Ситуация остается напряженной.

31 января в Авдеевке объявлено чрезвычайное положение в связи с обострением ситуации из-за активизации боевиков и угрозы гуманитарной катастрофы.

На данный момент из города эвакуированы около трех сотен человек.
жилье, пожар, нарушения, жители, женщина, пострадавшие, авдеевка, эвакуированы
Все новости по теме Авдеевка.

Вы сейчас просматриваете новость "В Авдеевке пылала многоэтажка (фото)". Другие Новости Донецка смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донбасс

Боевики не прекращают обстрелы. Фото: полиция

Авдеевка: руины и темнота

Сегодня, 12:11

Боевики не прекращают обстрелы промышленного города

Донбасс

Боевики не прекращают обстреливать Авдеевку. Фото: Facebook

Бои за Авдеевку: Жебривский описал масштабы разрушений

Сегодня, 11:42

В результате обстрелов Авдеевки пострадало 133 частных дома и 25 квартир в многоэтажках

Донбасс

Боевики несут потери. Фото: AFP

Обострение под Авдеевкой: разведка сообщила о колоссальных потерях в рядах боевиков

Сегодня, 11:18

Донбасс

Житель Авдеевки: Главарь боевиков, который восстание поднял, из Луганска, а умер где - в Москве

Сегодня, 08:25

Ситуация в районе Авдеевки обострилась 29 января, когда пророссийские боевики усилили обстрелы промзоны

Донбасс

Кристофер Нунн

Раненый в Авдеевке британский фотограф рассказал подробности случившегося

Сегодня, 07:47

Ракета влетела прямо в окно кухни

Донбасс

Обострение ситуации на Донбассе. Фото: AFP

Россия в очередной раз гарантировала прекращение огня возле Авдеевки, - Жебривский

Сегодня, 01:53

Ремонтные бригады в сопровождении служащих ГСЧС утром выйдут на место прорыва ЛЭП

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования