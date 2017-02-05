В Авдеевке пылала многоэтажка (фото)
Пламя вспыхнуло в квартире на верхнем этаже
В Авдеевке горел многоквартирный дом. Об этом сообщает полиция Донецкой области.
По данным ведомства, пламя вспыхнуло в одной из квартир.
"В результате сильного пожара был задымлен весь подъезд. Благодаря слаженным действиям сотрудников полиции и спасателей были эвакуированы владелец квартиры, в которой возник пожар, и женщина, которая жила этажом выше и с балкона просила о помощи", – рассказали в полиции.
По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности. Так как Авдеевка уже неделю обесточена, местные жители для освещения своих домов используют свечи и другие подручные средства.
Напомним, в районе Авдеевки уже восьмой день не прекращаются обстрелы. Ситуация остается напряженной.
31 января в Авдеевке объявлено чрезвычайное положение в связи с обострением ситуации из-за активизации боевиков и угрозы гуманитарной катастрофы.
На данный момент из города эвакуированы около трех сотен человек.
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