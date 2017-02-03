В Авдеевке разрушены 28 жилых домов – вице-премьер

Сегодня, 13:22

Из 11 областей Украины в город направляются строительные материалы, сообщил Зубко

В результате обстрелов боевиков в Авдеевке разрушены почти три десятка жилых домов. Фото: twitter
В результате обстрелов боевиков в Авдеевке разрушены почти три десятка жилых домов. Фото: twitter

Системы обеспечения в Авдеевке, которые касаются теплоснабжения, водоснабжения и водоотвода, функционируют в неполном режиме, но в достаточном, чтобы поддерживать жизнедеятельность города. Основным вопросом сегодня остается восстановление энергоснабжения. Об этом сообщил вице-премьер-министр, министр регионального развития Геннадий Зубко.

По его данным, состоянием на 8:25 в городе еще были обстрелы. Сейчас идет подготовительная работа. Ремонтные бригады стоят практически на входе в зону, чтобы восстановить энергоснабжение.

"За эти дни были разрушены 28 домов жилого сектора. Также вчера вечером во время обстрела палаточного городка, а также школы №2, которая непосредственно находится рядом с палаточным городком, где был центр по приему гуманитарной помощи, пострадали люди", – сообщил Зубко.

Вице-премьер сообщил, что сегодня в Авдеевке осуществляются организационные мероприятия для того, чтобы начать восстановительные работы по индивидуальному сектору и по двум многоэтажкам, в которые накануне попал снаряд. Непосредственно по жилым домам работы уже начались. Из 11 областей Украины в город направляются строительные материалы.

Он также напомнил, что 30-31 января в Авдеевке постепенно было восстановлено теплоснабжение. Температура энергоносителя поднялась с 30 градусов до 60. Сейчас удалось достичь возможности поддерживать температуру на уровне 12-15 – в некоторых домах до 18 градусов. Вода круглосуточно не поступает, но дважды в сутки питьевая вода поступает в жилые помещения. Также организована раздача питьевой воды, а также подвоз технической и питьевой воды в некоторые кварталы города.

"Всем разосланы информационные листовки, где и каким образом будет предоставляться не только поставка питьевой воды, а также и раздача продуктовых пайков. Потому что палаточный городок, который расположен в центре города, находится от некоторых кварталов на расстоянии 2-3 км. Поэтому было принято решение о дополнительной раздаче продуктовых пайков с регистрацией и социальными службами для анализа потребностей людей, которые обращаются за помощью", – рассказал Зубко.

Напомним, 31 января состоялось заседание Совета Безопасности ООН, на котором его члены призвали к немедленному возвращению режима прекращения огня на востоке Украины. Они осудили применение оружия, запрещенного Минскими соглашениями на линии соприкосновения.

Также в тот день президент Украины Петр Порошенко провел совещание с главами силовых ведомств Украины по ситуации в Авдеевке. Президент призвал международных партнеров отреагировать на эскалацию конфликта на Донбассе и сообщил о гуманитарной ситуации в регионе.

1 февраля, несмотря на достигнутые договоренности о перемирии, в районе Авдеевки группа ремонтников была обстреляна боевиками.
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Автор:

Сергей Остапенко

Источник:

"Сегодня"

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