В Авдеевке температура в домах жителей упало до 16-17 градусов тепла – Жебривский

Сегодня, 01:09

Спасатели перебрасывают в город дополнительные силы

Павел Жебривский
Павел Жебривский

В Авдеевке из-за сложившейся чрезвычайной ситуации температура в жилых домах продолжает снижаться. Об этом на своей странице в соцсети сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

"По состоянию на 24:00 температура батарей в квартирах 35-40 градусов. Температура в квартирах – 16-17 градусов тепла. Авдеевский коксохим обеспечивает циркуляцию теплоносителя в теплосетях. Авдеевская больница обеспечена мощными дизельными генераторами и работает в штатном режиме. На автономном отоплении также две школы и детский сад", – отметил глава области.

Также он добавил, что спасатели перебрасывают в город дополнительные силы.

"ГСЧС срочно перебрасывает в Авдеевку дополнительные технические средства: мощные генераторы, тепловые пушки, большие палатки, буржуйки, кухни, воду, продукты питания. Координационный центр усиленно работает над тем, чтобы обеспечить на утро доставку для жителей горячего питания", – добавил Жебривский.

В свою очередь, как сообщил директор Авдеевского коксохимического завода, на предприятии делают все возможное, чтобы удержать ситуацию под контролем. "Пытаемся в условиях катастрофической нехватки коксового газа удержать генерацию электричества и обогрев воды для отопления города до утра, 3 и 4 коксовые цехи законсервированы, но дальнейшего поддержания температур коксовых батарей и обогрева города понадобится природный газ. Много природного газа, – отметил на своей странице в соцсети директор АКХЗ Муса Магомедов. – По аналогии с февралем 2014 года – примерно 18 000 кубов в час, для того, чтобы сохранить город Авдеевку и АКХЗ и не допустить гуманитарной и экологической катастрофы".

Напомним, вчера вечером было обесточено градообразующее предприятиеАвдеевский коксохимический завод (АКХЗ). В городе объявлено чрезвычайное положение.
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Автор:

Дмитрий Сопкин

Источник:

"Сегодня"

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