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В "ДНР" и "ЛНР" отреагировали на слова Савченко о сдаче Крыма ради Донбасса http://www.segodnya.ua/img/article/7893/24_main.1484731700.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7893/24_tn.1484731700.jpg Донбасс Представители боевиков хотят говорить с Савченко, наделенной Киевом полномочиями 

В "ДНР" и "ЛНР" отреагировали на слова Савченко о сдаче Крыма ради Донбасса

Сегодня, 11:28

Представители боевиков хотят говорить с Савченко, наделенной Киевом полномочиями 

Надежда Савченко. Фото: Facebook
Надежда Савченко. Фото: Facebook

Представители т. н. "ДНР" и "ЛНР" готовы вести переговоры с народным депутатом Надеждой Савченко по Донбассу, однако хотят, чтоб Киев наделил ее соответствующими полномочиями, передает российское агентство Интерфакс.

Так, "полпред ЛНР" Владислав Дейнего считает, что если вести переговоры по Донбассу, то лишь с уполномоченной Киевом Савченко, а не в частном порядке.

"Такого рода высказывания с ее стороны на фоне украинского политического контекста дают повод предполагать наличие некой внутриэлитной игры в Киеве. Безусловно, некий диалог с Савченко возможен, но лишь в частном порядке. Сотрудничество же в вопросе урегулирования может начаться лишь в случае наделения ее соответствующими полномочиями, которыми пока она не обладает", – заявил Дейнего.

В "ДНР" придерживаются такого ж мнения, а пока разговоры об урегулировании спорных вопросов с Савченко не будут выходить за рамки ее полномочий.

В свою очередь в Донецке также отнеслись к словам Савченко с долей скепсиса.

"Пока Савченко не наделена соответствующими полномочиями переговорщика, ее высказывания носят частный характер. Безусловно, все зависит от внутренней ситуации в Украине, и исключать, что завтра она будет обладать достаточными полномочиями, нельзя. Тогда круг вопросов сотрудничества будет определяться пределами ее полномочий", – сообщили "Интерфаксу" в "правительстве ДНР".

Собеседник агентства сообщил, что пока общение с Савченко носит характер предварительных консультаций в частном порядке.

"Это некие попытки предварительных консультаций. Они носят характер частных встреч. В планах на ближайшее время таких встреч нет, однако исключать их нельзя. Они могут произойти спонтанно", – сказал он.

Напомним, вчера, 17 января, Надежда Савченко заявила, что освобождение Донбасса мирным путем приведет к сдаче Крыма. "Крым – это очередное Приднестровье. И чтобы не сделать Приднестровьем еще и Донбасс – они (депутаты – ред.) будут делать это тем, что оставят оккупированным Крым и заберут Донбасс. Другого мирного пути я пока не вижу".

В свою очередь лидеры боевиков заявляют, что готовы решать вопросы по обмену пленными с Надеждой Савченко, а также гарантируют ей безопасность, если она решится приехать на оккупированные территории.
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