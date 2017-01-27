В Донецк с тайной миссией едут российские генералы

Сегодня, 09:46

Цель визита пока держится в строжайшем секрете 

В Донецк едут российские генералы. Фото: AFP
В Донецк едут российские генералы. Фото: AFP

Военное командование самопровзглашенной "ДНР" ожидает прибытия в Донецк представителей Генштаба ВС РФ и Центра территориальных войск Южного военного округа ВС РФ во главе с начальником штаба Цтв ЮВО генерал-лейтенантом Теплинским. Об этом сообщает военный эксперт Дмитрий Тымчук.

"Цель прибытия делегации неизвестна, при подготовке соблюдаются строгие меры секретности. Напомню: руководство и обеспечение "армейских корпусов" российских оккупантов на Донбассе осуществляется через Центр территориальных войск ЮВО ВС РФ", – пояснил Тымчук.

По словам эксперта, генерал-лейтенант Теплинский осуществляет непосредственное руководство войсками оккупантов на Донбассе и несет личную ответственность за ведение боевых действий на территории Украины.

Напомним, за минувшие сутки боевики 63 раза нарушили режим тишины.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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