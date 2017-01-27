В Донецк с тайной миссией едут российские генералы
Цель визита пока держится в строжайшем секрете
Военное командование самопровзглашенной "ДНР" ожидает прибытия в Донецк представителей Генштаба ВС РФ и Центра территориальных войск Южного военного округа ВС РФ во главе с начальником штаба Цтв ЮВО генерал-лейтенантом Теплинским. Об этом сообщает военный эксперт Дмитрий Тымчук.
"Цель прибытия делегации неизвестна, при подготовке соблюдаются строгие меры секретности. Напомню: руководство и обеспечение "армейских корпусов" российских оккупантов на Донбассе осуществляется через Центр территориальных войск ЮВО ВС РФ", – пояснил Тымчук.
По словам эксперта, генерал-лейтенант Теплинский осуществляет непосредственное руководство войсками оккупантов на Донбассе и несет личную ответственность за ведение боевых действий на территории Украины.
Напомним, за минувшие сутки боевики 63 раза нарушили режим тишины.
Вы сейчас просматриваете новость "В Донецк с тайной миссией едут российские генералы". Другие Новости Донецка смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии