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В Донецке автомобиль разорвало на части из-за взрыва (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7856/51_main.1483561350.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7856/51_tn.1483561350.jpg Донбасс Причины взрыва неизвестны

В Донецке автомобиль разорвало на части из-за взрыва (фото)

Сегодня, 22:29

Причины взрыва неизвестны

Сегодня днем в Донецке по улице Горной взорвался микроавтобус "Мерседес", об этом сообщают местные жители.

По данным очевидцев, в результате взрыва авто разорвало буквально на части. "В районе рынка Маяк в этот момент был. Думал, что прилет был", – сообщают дончане.

"Проезжали по Горной около 15.00 – машина развороченная в клочья по всей дороге, пришлось объезжать. На аварию не сильно похоже", – написала в соцсетях дончанка Ирина Новицкая.

Другие дончане рассказали, что по звуку было похоже, что в машине взорвалось газобаллонное оборудование.
"Жахнуло хорошо так, мы подпрыгнули – давно так сильно на бабахало. А потом пришли соседи, сказали, что машина рванула, но вроде никого в ней не было, так что трупов нет", – поделился житель Куйбышевского района Сергей Иванчук.

По словам дончан, в оккупированном городе практически нет контроля за автомобилями, которые используют в качестве топлива газ. "В последнее время очень часто слышу про взрывы газа на авто. Никто не следит за этим, не контролирует, а ведь раньше гаишники за ГБО гоняли очень жестко", – прокомментировал дончанин Иван Кучеренко.

Данных о пострадавших или погибших в результате взрыва на данный момент нет. Также неизвестны и причины происшествия.

Напомним, в середине декабря в Донецке также был подорван автомобиль.
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Авторы:

Дмитрий Сопкин , Виктор Головачев

Источник:

"Сегодня"

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